Dalkia (groupe EDF) poursuit son dÃ©ploiement Ã  l’international et rÃ©unit sous sa marque ses filiales aux Etats-Unis

En cet automne 2019, Dalkia lance sa marque aux Etats-Unis pour renforcer sa présence auprès des clients tertiaires, industriels et institutionnels. Avec Dalkia Energy Solutions (nouveau nom de Groom Energy Solutions) et Aegis Energy Services, Dalkia regroupe les savoir-faire du Groupe en matière d’efficacité énergétique et de production locale d’énergies.

La division américaine de Dalkia répond à la demande croissante des gestionnaires et propriétaires de bâtiments, à la recherche de solutions globales en matière d’efficacité énergétique. L’expertise de Dalkia comprend le génie climatique, l’éclairage LED, la cogénération, les systèmes de gestion technique des bâtiments et le pilotage à distance. Ces solutions permettent aux clients des secteurs de la distribution, de la santé, de l’hôtellerie, de l’habitat et de la logistique, de réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions de CO2.

Dalkia fer de lance des services énergétiques d’EDF dans le monde

Dalkia est le fer de lance des services énergétiques d’EDF dans le monde. L’an dernier, Dalkia a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars et géré plus de 19 900 établissements tertiaires et commerciaux, plus de 330 réseaux de chaleur et de froid, plus de 3 400 établissements de santé et plus de 2 300 sites industriels en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne et en Russie. Pour fournir à ses clients une gamme complète de services énergétiques, Dalkia collabore avec les autres filiales d’EDF aux États-Unis, notamment EDF Trading North America pour la fourniture d’énergie en gros et au détail, EDF Renewables pour les grandes installations de solaire et d’éolien, ainsi que le solaire sur sites commerciaux et industriels, le stockage et la recharge des véhicules électriques.

Répondre aux besoins de services complets

« Selon le U.S. Green Building Council, les bâtiments représentent près de 40 % des émissions mondiales et c’est par là que nous devons commencer, a déclaré Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice Générale du Groupe Dalkia. Dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents, nous voyons que les gestionnaires de patrimoine et les entreprises qui veulent s’engager dans la transition énergétique ont besoin de services complets qui peuvent rendre leurs installations plus intelligentes, plus économes et moins émettrices de CO2 ».

« Dalkia s’associe à ses clients pour évaluer leur portefeuille de bâtiments et identifier les opportunités les plus intéressantes en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de carbone, sans impact négatif sur le confort des occupants ou l’exploitation des bâtiments », déclare Jon Guerster, PDG de Dalkia Energy Solutions. « Grâce aux capacités de Dalkia et de nos filiales américaines, nous sommes en mesure de proposer à nos clients un service efficace, complet et sur l’ensemble du territoire américain ».