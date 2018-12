GCL – SYNAPSUN une ambition commune pour le solaire franÃ§ais

Un an après le lancement de leur coopération, GCL et SYNAPSUN renforcent encore leur partenariat et accélèrent leur développement sur le marché PV français. En intégrant SYNAPSUN à ses équipes, le géant chinois GCL offre à ses clients français un service local haut de gamme, fruit des dix ans d’expérience sur le marché Français de chacun des membres de SYNAPSUN. Selon les termes de l’accord, SYNAPSUN représentera exclusivement les modules de la marque GCLSI en France. Selon Arnaud Catrice, Président de SYNAPSUN « GCL dispose d’une offre en parfaite adéquation avec les besoins du marché Français. Cela fait maintenant un an que nous travaillons d’arrache-pied avec GCL au déploiement de sept Analyses du Cycle de Vie (ACV) pour faire valoir l’efficacité énergétique de l’ensemble de sa chaine industrielle. Notre objectif est clair, apporter une réponse industriellement réaliste à la réglementation des appels d’offres de la CRE. Notre volonté est d’offrir à nos clients français une solution compétitive, disponible, tracée et contrôlée. Cette offre sera accompagnée de l’ensemble de nos services commerciaux, techniques et logistiques de proximité. »

Thomas Kun Zhang, Vice Président & Overseas-sales General Manager de GCLSI, ajoute : « la France compte certains des plus grands acteurs mondiaux de l’énergie. Nous souhaitons renforcer nos liens avec ces partenaires stratégiques et leur offrir un service premium à la hauteur de leurs ambitions; en France mais aussi à l’international. Dans ce sens nous nous réjouissons de cet accord qui va nous permettre d’accélérer cette démarche. » Philipp Matter, Président Europe de GCLSI précise que « l’équipe SYNAPSUN fait désormais partie de l’effectif de GCLSI-Europe dont le siège est basé à Munich. A travers ce partenariat, GCLSI offre désormais l’ensemble de ses produits livrés DDP sur site en France. GCLSI dispose d’un entrepôt à Rotterdam relayé localement par l’entrepôt Français de SYNAPSUN. Ce partenariat nous permet désormais de satisfaire l’ensemble des segments du marché Français. »

Encadré

Quid de GCLSI ?

GCL-SI (GCL System Intégration) fait partie du groupe GCL, un des leaders mondiaux de l’énergie. Le groupe dispose de plusieurs entités directement impliquées dans l’industrie PV :

-GCL-Poly, premier fournisseur mondial de Silicium, Lingots et Wafers sert près de 30% du marché mondial de l’amont.

-GCLSI offre des cellules et modules haut de gamme fruit d’un outil industriel à la pointe de la technologie,

-GCL-New Energy est l’un des premier IPP-renouvelables avec environ 7GW de capacité Solaire en exploitation.

Parallèlement au solaire le groupe dispose et exploite environ 45GW de capacité de production d’énergie conventionnelle.

Plus d’infos…