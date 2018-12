Neoen construit la plus grande centrale de stockage stationnaire d'Ã©lectricitÃ© en France mÃ©tropolitaine

Neoen vient de lancer la construction du projet Azur Stockage qui sera la plus grande centrale de stockage d’électricité directement raccordée au réseau en France métropolitaine. D’une puissance de 6 MW pour 6 MWh stockés, cette centrale participera à l’équilibrage du réseau au titre de la réserve primaire, afin d’en contenir la déviation de fréquence. Projet mené en coordination avec les gestionnaires de transport et de distribution RTE et Enedis, la région Nouvelle-Aquitaine et la commune d’Azur, la centrale Azur Stockage sera activée à distance et devra intervenir en moins de 30 secondes afin de contribuer à ramener la fréquence réseau à sa valeur de référence de 50 Hz.

Répondre aux enjeux d’équilibrage des réseaux électriques

Le projet est situé à Azur, commune des Landes sur laquelle Neoen construit déjà une centrale photovoltaïque de 9 MWc. Le système complet de pilotage et contrôle de la puissance et de l’énergie pour stabiliser la fréquence du réseau, les containers de batteries lithium-ion et tous les équipements auxiliaires sont assemblés en France par Nidec ASI s.a. Ce dernier réalisera l’intégralité du projet clé en main et assurera ensuite l’exploitation et la maintenance de la centrale, sous le contrôle des équipes de Neoen. Azur Stockage sera raccordée au réseau Enedis en février 2019.

Constituant une première en France métropolitaine, Azur Stockage va permettre à Neoen et au système électrique français de se préparer au mieux à l’intégration de ces nouvelles unités de stockage sur le marché européen des réserves d’équilibrage. Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, déclare : « Nous sommes déjà propriétaires et exploitants de la plus grande batterie au monde, en Australie, et venons d’annoncer le lancement de la construction de la plus grande unité de stockage d’Amérique Centrale au Salvador : nous avions donc tout naturellement à cœur de mettre au service du marché électrique français notre expertise. C’est sur le point d’être chose faite avec Azur Stockage qui sera la plus grande unité de stockage stationnaire d’électricité en France. Le stockage lithium-ion est d’un point de vue technologique la solution la plus rapide et la plus efficace pour répondre aux enjeux d’équilibrage des réseaux électriques. C’est aussi aujourd’hui la solution la plus compétitive. Avec ce projet, nous espérons démontrer la pertinence de cette solution qui facilitera en retour le développement harmonieux des énergies éolienne et solaire. Nous remercions vivement RTE et Enedis, la région Nouvelle-Aquitaine et la commune d’Azur pour nous avoir donné l’opportunité de réaliser un tel projet et pour nous avoir réservé un si bel accueil ».

Cluster Energies & Stockage

Franck Girard, président du directoire de Nidec ASI s.a., ajoute :« Nous avons très récemment exporté et mis en service des installations de ce type en Allemagne et en Angleterre. Nous remercions bien sincèrement Neoen de ce partenariat pour cette première en France métropolitaine ». Michel Laussu, maire de la commune d’Azur, poursuit : « Je suis très heureux d’accueillir ce projet novateur sur notre territoire. Les batteries et le parc photovoltaïque seront installés sur des terrains appartenant à la commune, qui participe ainsi à la transition énergétique. Un grand merci aux équipes de Neoen qui ont à nouveau su faire preuve du plus grand professionnalisme et de dynamisme pour mener à bien ce projet en étroite collaboration avec notre équipe municipale ».

Alain Rousset, Président de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut : « La Région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée dans la transition énergétique, en tant que chef de file, et s’est donnée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute en 2030. Pour répondre à ce défi, j’ai lancé le 12 juillet 2017 le cluster Energies & Stockage pour structurer tous les acteurs de la filière, tant sur les réseaux que dans la production d’énergie et les solutions de stockage. Nous voulons défendre les investissements, la recherche et l’innovation. Le projet innovant de centrale de stockage réseau d’Azur porté par Neoen, en lien avec les gestionnaires de réseau, s’inscrit pleinement dans cette démarche et la Région Nouvelle-Aquitaine se félicite que cette expérimentation soit réalisée sur son territoire ».

