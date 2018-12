Le soutien franÃ§ais en faveur du solaire innovant a obtenu l'aval de la Commission EuropÃ©enne

Double bonne nouvelle pour la filière solaire française le mardi 27 novembre dernier. Outre la PPE assez favorable, elle a enregistré un autre soutien de poids via une annonce de la Commission européenne. Cette dernière a en effet validé l’aide de l’Etat français, d’un montant de 600 millions d’euros, en faveur d’installations solaires innovantes. « Cette mesure soutiendra le déploiement d’une capacité de production supplémentaire de 350 MW » selon le communiqué. L’initiative française () contribuera à la transition de la France vers un approvisionnement énergétique sobre en carbone et durable sur le plan environnemental, conformément aux objectifs environnementaux de l’UE et à nos règles en matière d’aides d’Etat, a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la politique de concurrence. Les bénéficiaires seront sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres organisés jusqu’en 2019, détaille la Commission européenne. Les installations sélectionnées bénéficieront d’un soutien sous la forme d’un tarif de rachat (un prix garanti) ou d’une prime venant s’ajouter au prix du marché (un complément de rémunération) pendant 20 ans.