GameChange Energy nommÃ©e #1 SociÃ©tÃ© de Suivi Solaire en Inde, Afrique, et APAC, #2 au monde, par Wood Mackenzie

GameChange Energy, une entreprise mondiale d’infrastructures Ã©nergÃ©tiques, a annoncÃ© avoir Ã©tÃ© classÃ©e deuxiÃ¨me plus grande entreprise mondiale de suivi solaire par Wood Mackenzie, l’une des sociÃ©tÃ©s indÃ©pendantes de recherche et de conseil les plus respectÃ©es dans le secteur de l’Ã©nergie. Le classement, publiÃ© dans le dernier rapport mondial sur la part de marchÃ© des trackers solaires de Wood Mackenzie, reflÃ¨te la croissance accÃ©lÃ©rÃ©e de GameChange Energy sur les principaux marchÃ©s mondiaux.

En plus d’avoir obtenu la #2 Ã l’Ã©chelle mondiale, GameChange Energy occupe la #1 en Inde, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Afrique du Sud, soulignant la domination de l’entreprise sur les marchÃ©s solaires Ã la plus forte croissance mondiale.

Les systÃ¨mes de suivi de l’entreprise sont dÃ©ployÃ©s sur des gigawatts de projets solaires Ã grande Ã©chelle

L’ascension de GameChange Energy Ã la #2 place mondiale reflÃ¨te des annÃ©es d’investissements soutenus dans la technologie, l’Ã©chelle manufacturiÃ¨re et l’exÃ©cution sur le terrain. Les systÃ¨mes de suivi de l’entreprise sont dÃ©ployÃ©s sur des gigawatts de projets solaires Ã grande Ã©chelle, offrant des performances Ã©prouvÃ©es dans certains des climats et gÃ©ographies les plus exigeants au monde.

Â« Cette reconnaissance de Wood Mackenzie est une validation puissante de ce que notre Ã©quipe a construit Â», a dÃ©clarÃ© Phillip Vyhanek, directeur gÃ©nÃ©ral de GameChange Energy. Â« Nous avons toujours cru qu’une technologie de classe mondiale, associÃ©e Ã une expertise rÃ©gionale approfondie et Ã un engagement indÃ©fectible envers nos clients, nous distinguerait. Ce classement confirme que nous tenons cette promesse Ã travers le monde. Â»

GameChange Energy s’est concentrÃ© sur la mise en place d’Ã©quipes locales solides

Le classement #1 de GameChange Energy dans les secteurs de la rÃ©gion Asie-Pacifique, de l’Inde, de l’Afrique et de l’Afrique du Sud reflÃ¨te un engagement dÃ©libÃ©rÃ© et Ã long terme envers des marchÃ©s oÃ¹ l’Ã©nergie solaire stimule une croissance Ã©conomique transformatrice. GameChange Energy s’est concentrÃ© sur la mise en place d’Ã©quipes locales solides, de partenariats dans la chaÃ®ne d’approvisionnement et de capacitÃ©s d’exÃ©cution de projets dans les quatre rÃ©gions, se positionnant comme le partenaire de choix des dÃ©veloppeurs de projets, des IPP et des services publics. En Inde, l’un des marchÃ©s solaires Ã la croissance la plus rapide au monde, GameChange Energy a proposÃ© des solutions de suivi sur un portefeuille important et croissant de projets Ã l’Ã©chelle des services publics. Ã€ travers l’Afrique, la technologie de l’entreprise permet certains des programmes d’Ã©nergie renouvelable les plus ambitieux du continent.

Â«Â Ce n’est que le dÃ©but de l’histoire mondiale de GameChange Energy Â»

En Asie-Pacifique, le classement #1 de GameChange Energy reflÃ¨te une forte pÃ©nÃ©tration du marchÃ© dans une rÃ©gion qui augmente rapidement le dÃ©ploiement solaire Ã l’Ã©chelle des services publics. Â« La rÃ©gion Asie-Pacifique, l’Inde et l’Afrique reprÃ©sentent ensemble la plus grande opportunitÃ© solaire de la planÃ¨te Â», a confiÃ© Vikas Bansal, PDG international de GameChange Energy. Â« ÃŠtre classÃ©s #1 dans les trois rÃ©gions par Wood Mackenzie reflÃ¨te notre engagement local profond et la confiance des clients qui nous ont choisis pour soutenir leurs projets les plus ambitieux. Notre ambition est de croÃ®tre avec ces rÃ©gions pendant des dÃ©cennies Ã venir. Avec notre prÃ©sence croissante en Europe et en AmÃ©rique latine, ce n’est que le dÃ©but de l’histoire mondiale de GameChange Energy. Â»