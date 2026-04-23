Galileo met en service son premier projet solaire italien et initie sa stratÃ©gie europÃ©enne

Galileo a mis en service avec succÃ¨s sa premiÃ¨re centrale solaire italienne Ã Leno, situÃ©e au nord de l’Italie, en Lombardie. DÃ©sormais pleinement opÃ©rationnelle, cette centrale reprÃ©sente une Ã©tape importante pour le portefeuille de projets Italien de l’entreprise, qui totalise plus de 3 GW, et marque le dÃ©but de sa prÃ©sence opÃ©rationnelle dans la rÃ©gion.

Outre le fait qu’il s’agit du premier projet solaire menÃ© Ã bien par Galileo en Italie, cela marque Ã©galement une Ã©tape importante dans la concrÃ©tisation de l’ambition plus large de l’entreprise de devenir l’un des principaux producteurs d’Ã©lectricitÃ© indÃ©pendants (IPP) en Europe. Bien qu’il s’agisse de l’un des plus petits projets de Galileo, la centrale photovoltaÃ¯que au sol de 3 MW de Leno se distingue par le fait qu’elle dispose d’un raccordement au rÃ©seau situÃ© Ã moins de 30 mÃ¨tres. Outre Leno, Galileo dÃ©veloppe Ã©galement un autre projet solaire de 5 MW en Lombardie, pour lequel la dÃ©cision finale d’investissement a Ã©tÃ© prise et dont la construction devrait dÃ©buter au printemps.

Â«Â Une Ã©tape fondamentale dans notre parcours pour devenir un IPP europÃ©en de premier planÂ Â»

Au niveau national, Galileo dÃ©veloppe un vaste portefeuille de projets de plus de 3 GW, comprenant des installations solaires, des systÃ¨mes de stockage par batterie, ainsi que des parcs Ã©oliens terrestres et offshore. Au cours des 18 derniers mois, Galileo a obtenu les autorisations pour plus de 350 MW de projets solaires et de stockage par batterie, dÃ©montrant ainsi la capacitÃ© de lâ€™entreprise Ã dÃ©velopper et Ã faire approuver des projets de maniÃ¨re constante Ã travers le pays. Pour Francesco Dolzani, directeur du dÃ©veloppement commercial de Galileo en Italie, Â« la rÃ©alisation rÃ©ussie de notre projet solaire de Leno, ainsi que notre deuxiÃ¨me projet qui suivra prochainement en Lombardie, marquent une double Ã©tape importante pour Galileo. Il s’agit Ã la fois de notre premier projet solaire achevÃ© en Italie et d’une Ã©tape fondamentale dans notre parcours pour devenir un IPP europÃ©en de premier plan. Nous continuons Ã rÃ©aliser des progrÃ¨s significatifs dans le cadre de notre plan stratÃ©gique pour lâ€™Italie et nous prÃ©parons Ã©galement la construction dâ€™un ensemble de projets solaires et de stockage par batterie dâ€™une capacitÃ© totale de plus de 200 MW, qui ont obtenu toutes les autorisations nÃ©cessaires en Campanie et qui feront Ã©galement partie de notre portefeuille de projets IPP. Â»

Un portefeuille diversifiÃ© de plus de 17 GW

Galileo a rÃ©ussi Ã constituer un portefeuille diversifiÃ© de plus de 17 GW couvrant quatre technologies et neuf pays europÃ©ens, offrant ainsi de solides options et un accÃ¨s au marchÃ©. Â«Â Alors que nous faisons Ã©voluer notre modÃ¨le Ã©conomique et que nous nous dÃ©veloppons en tant que producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP) sur un groupe sÃ©lectionnÃ© de marchÃ©s clÃ©s, nous souhaitons apporter une contribution ciblÃ©e et efficace Ã la transition vers les Ã©nergies renouvelables et Ã notre future sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique ici en Europe Â»Â conclut Ingmar Wilhelm, cofondateur et PDG de Galileo.

Quid de GalileoÂ ?

Galileo est une plateforme paneuropÃ©enne de dÃ©veloppement et dâ€™investissement dans les Ã©nergies renouvelables. Elle a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 2020 avec pour mission dâ€™apporter une contribution significative et substantielle Ã la transition Ã©nergÃ©tique en Europe, en sâ€™appuyant sur la vision industrielle selon laquelle la combinaison de quatre compÃ©tences clÃ©s fait la diffÃ©rence pour aborder avec succÃ¨s la nouvelle Ã¨re des Ã©nergies renouvelables : le dÃ©veloppement compÃ©titif de projets, la vente directe dâ€™Ã©lectricitÃ© verte aux consommateurs finaux, la gestion professionnelle de lâ€™Ã©nergie et des solutions de financement innovantes.Â Ã€ ce jour, Galileo dispose dâ€™un portefeuille de projets de plus de 17 GW comprenant des installations solaires photovoltaÃ¯ques, Ã©oliennes terrestres et offshore, ainsi que des projets de stockage, rÃ©partis dans neuf pays europÃ©ens. Galileo est dirigÃ©e par Ingmar Wilhelm, dÃ©veloppeur d’affaires et entrepreneur dans le domaine des Ã©nergies renouvelables et de la transition Ã©nergÃ©tique, soutenu par une Ã©quipe de direction forte d’une longue expÃ©rience internationale, ainsi que par quatre investisseurs institutionnels : Infratil Limited, la Commonwealth Superannuation Corporation (CSC), le New Zealand Superannuation Fund (NZ Super Fund) et le Morrison & Co Growth Infrastructure Fund (MGIF).