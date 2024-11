Plenitude met en service une centrale solaire de 5 MW en Dordogne

Plenitude annonce la mise en service d’une nouvelle centrale photovoltaïque d’une puissance installée de 5 MW sur la commune de Bouillac, en Dordogne, en France. Une nouvelle étape dans un programme de développement ambitieux !

La centrale de Bouillac produira 6 700 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent des besoins énergétiques de plus de 2 500 personnes. Cette centrale est raccordée au réseau de distribution local via une ligne moyenne tension souterraine de 1,7 km. L’électricité produite sera commercialisée par Plenitude selon son modèle d’affaires intégré. Le projet prévoit la réhabilitation d’une ancienne carrière d’extraction d’argile actuellement désaffectée, respectant les directives du gouvernement visant à promouvoir les parcs photovoltaïques sur ce type de terrain. En outre, la conception de l’installation et son implantation ont été réalisées dans l’objectif de ne pas avoir d’impact visuel sur les lieux habités. Cet objectif a été atteint grâce à l’emplacement de la centrale, entouré d’arbres, qui évite l’impact visuel et l’intègrent dans le terrain. Déjà 120 MW en exploitation en France « Le démarrage de la centrale solaire de Bouillac représente une nouvelle étape importante pour Plenitude, qui confirme notre engagement à saisir les opportunités qu’offre un pays comme la France dans le secteur des énergies renouvelables. Ce projet, en plus d’être un exemple vertueux d’intégration au territoire, témoigne de nos objectifs de croissance sur le marché français », explique Mariangiola Mollicone, Responsable Western Europe Renewables et Directeur de Plenitude Renewables en France et en Espagne. Avec ce nouveau parc photovoltaïque, Plenitude avance dans le renforcement de sa présence en France et fait un pas de plus dans sa stratégie pour se rapprocher de ses objectifs globaux de 8 GW de capacité installée d’ici 2027 et plus de 15 GW d’ici 2030. Plenitude dispose déjà de 120 MW en exploitation en France et d’un portefeuille de projets en développement de plus de 700 MW. Encadré Quid de Plenitude ? Opérant déjà dans plus de 15 pays et grâce à un modèle opérationnel intégré et diversifié, Plenitude, une compagnie contrôlée par Eni, fournit de l’énergie à plus de 10 millions de clients particuliers et entreprises à travers l’Europe. En France, Plenitude compte près d’un million de clients. Avec son modèle intégré, allant de la production d’énergies renouvelables à la fourniture d’énergie et des solutions énergétiques, en passant par le développement d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, Plenitude accompagne ses clients dans leur transition énergétique tout en soutenant la croissance économique locale du secteur.