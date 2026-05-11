ABB prÃ©sente ses solutions dâ€™infrastructures Ã©lectriques et dÃ©voile ASKI au salon Drive to Zero 2026

ABB participe au salonDrive to Zero 2026, organisÃ© les 2 et 3 juin 2026 Ã Paris Porte de Versailles sur le stand B22 (Hall 5.3). Le groupe y prÃ©sente son approche globale des infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques et dÃ©voile sa solution de gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie ASKI.

Lâ€™Ã©lectrification des transports ne se limite pas Ã lâ€™installation de bornes de recharge. Elle repose sur une infrastructure Ã©lectrique capable dâ€™Ã©voluer au mÃªme rythme que les technologies de recharge et les usages. Dans ce contexte, ABB met en avant son expertise dans la distribution et la protection Ã©lectrique, ainsi que dans la conception dâ€™infrastructures Ã©volutives et communicantes. Cette approche vise Ã accompagner les exploitants de sites, les installateurs et les opÃ©rateurs dans lâ€™optimisation du nombre de sessions de recharge, de la disponibilitÃ© des Ã©quipements et de la performance globale des installations. Les solutions proposÃ©es couvrent lâ€™ensemble de la chaÃ®ne Ã©nergÃ©tique, depuis le raccordement au rÃ©seau jusquâ€™Ã la gestion des Ã©quipements de recharge, avec un objectif de fiabilitÃ©, de continuitÃ© de service et dâ€™adaptation aux Ã©volutions futures.

ASKI : une gestion intelligente qui intÃ©gÃ¨re les EnR au service des nouveaux usages

ABB prÃ©sentera pour la premiÃ¨re fois ASKI, une solution de gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie conÃ§ue pour rÃ©pondre aux nouveaux usages liÃ©s Ã lâ€™Ã©lectrification : recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques, intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et stockage. ASKI repose sur un contrÃ´leur et une plateforme de gestion permettant de superviser et dâ€™optimiser les flux Ã©nergÃ©tiques. GrÃ¢ce Ã des algorithmes avancÃ©s et Ã une architecture modulaire, la solution anticipe les pics de consommation, rÃ©gule les charges en temps rÃ©el et apporte une visibilitÃ© complÃ¨te sur lâ€™ensemble des flux Ã©nergÃ©tiques dâ€™un site. Elle rÃ©pond notamment aux contraintes rencontrÃ©es par les infrastructures de recharge, qui peinent Ã dÃ©livrer la puissance attendue dans un contexte de demande croissante. En optimisant la rÃ©partition de la puissance disponible, ASKI contribue Ã amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et Ã accompagner lâ€™augmentation du parc de vÃ©hicules Ã©lectriques. InteropÃ©rable avec un large panel dâ€™Ã©quipements comme les bornes de recharge, la production photovoltaÃ¯que, les compteurs dâ€™Ã©nergie ou les systÃ¨mes de stockage (BESS), ASKI sâ€™intÃ¨gre dans des environnements multi-technologiques et Ã©volutifs. Â« Le dÃ©veloppement des mobilitÃ©s dÃ©carbonÃ©es repose sur des infrastructures capables dâ€™Ã©voluer en termes de puissance, de fiabilitÃ© et de pilotage Ã©nergÃ©tique. ABB accompagne cette transformation avec une approche globale, qui intÃ¨gre Ã la fois la distribution Ã©lectrique, la protection des installations et la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. Cette vision permet de rÃ©pondre aux enjeux opÃ©rationnels du terrain tout en prÃ©parant lâ€™Ã©volution des rÃ©seaux vers des modÃ¨les plus flexibles et interopÃ©rables Â» souligne Charles-Ã‰douard Marcelino, Responsable du dÃ©veloppement marchÃ©s au sein de la division Ã‰lectrification dâ€™ABB France.

Des solutions pour des infrastructures de recharge fiables et Ã©volutives

Sur son stand, ABB prÃ©sentera Ã©galement un ensemble de solutions destinÃ©es Ã sÃ©curiser et optimiser les infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Lâ€™offre inclut des solutions de distribution Ã©lectrique basse tension, conÃ§ues pour Ã©voluer en fonction de la demande, ainsi que des dispositifs de protection avancÃ©s visant Ã garantir la sÃ©curitÃ© des installations et la continuitÃ© de service. Enfin, ABB met Ã©galement en avant ses solutions de recharge, dont la borne Terra AC Wallbox, adaptÃ©e aux environnements rÃ©sidentiels et tertiaires. Ces Ã©quipements sâ€™intÃ¨grent dans une approche globale de gestion de la charge, permettant une rÃ©partition efficace de la puissance entre les diffÃ©rents points de recharge. Lâ€™ensemble de ces solutions contribue Ã optimiser la consommation dâ€™Ã©nergie, Ã rÃ©duire les pertes et Ã amÃ©liorer les performances opÃ©rationnelles des infrastructures. La participation dâ€™ABB Ã Drive to Zero sâ€™inscrit dans une dynamique dâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des mobilitÃ©s dÃ©carbonÃ©es, alors que les besoins en infrastructures de recharge fiables, flexibles et interopÃ©rables sâ€™intensifient.