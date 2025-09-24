Eiffel Investment Group mÃ¨ne un financement de 323 millions d’euros pour Power Capital Renewable Energy

Power Capital Renewable Energy (Â« Power Capital Â»), premier producteur indÃ©pendant d’Ã©lectricitÃ© solaire (IPP) en Irlande, qui se concentre de plus en plus sur les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS), a conclu avec succÃ¨s un financement historique pouvant atteindre 323 millions d’euros, menÃ© par Eiffel Investment Group. Ce financement de holdco vient complÃ©ter le partenariat stratÃ©gique rÃ©cemment annoncÃ© avec Infranity et Omnes, destinÃ© Ã accÃ©lÃ©rer la croissance de Power Capital Ã court terme.

La tranche initiale de 168 millions d’euros permettra de refinancer les facilitÃ©s de crÃ©dit existantes de 2023 et 2024, tout en fournissant des capitaux flexibles pour soutenir la mise en Å“uvre du business plan de Power Capital. La facilitÃ©, qui peut Ãªtre portÃ©e Ã 323 millions d’euros, est utilisÃ©e pour achever le dÃ©veloppement et la construction de la plupart des actifs de Power Capital. Elle a Ã©tÃ© structurÃ©e sous la forme d’une obligation cotÃ©e Ã la Bourse de Vienne.

Avec une capacitÃ© opÃ©rationnelle de 230 MW depuis 2024, 330 MW en construction qui seront achevÃ©s dÃ©but 2026 et un pipeline de dÃ©veloppement dÃ©passant 5 GW d’actifs solaires photovoltaÃ¯ques et BESS, Power Capital est le plus grand producteur indÃ©pendant d’Ã©lectricitÃ© solaire d’Irlande. La sociÃ©tÃ© est intÃ©grÃ©e verticalement tout au long du cycle de vie de ses actifs, du dÃ©veloppement et de la construction Ã l’exploitation Ã long terme, et a remportÃ© tous les appels d’offres RESS Ã ce jour. Power Capital a Ã©galement conclu des contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© avec des leaders technologiques mondiaux tels que Microsoft et Google.

Cette transaction s’inscrit dans la stratÃ©gie d’Eiffel qui consiste Ã fournir des capitaux de dette flexible aux producteurs indÃ©pendants d’Ã©lectricitÃ© europÃ©ens afin de financer leurs dÃ©penses de construction et de dÃ©veloppement avancÃ©. Eiffel a dÃ©jÃ investi 2,2 milliards d’euros dans le cadre de cette stratÃ©gie.