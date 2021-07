Gabriel Attal confirme la signature du dÃ©cret guichet unique (jusquâ€™Ã  500 kWc) fin juillet ou dÃ©but septembre

En visite à Perpignan dans les locaux du journal L’Indépendant, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a été questionné par un abonné au quotidien, expert ès photovoltaïque, sur la future parution du décret sur le guichet unique pour les installations photovoltaïques jusqu’à 500 kWc. Un décret que la filière solaire n’en finit plus d’attendre. Après consultation avec ses conseillers qui sont allés chercher l’info à la source, Gabriel Attal a déclaré en lisant in extenso le SMS de ses hommes de cabinet : « Sur le décret guichet unique (jusqu’à 500 kW ndlr), la concertation vient de s’achever, le décret doit paraître prochainement après les derniers échanges avec la Commission de Régulation de l’Energie. Cela devrait être d’ici la fin du mois mais si tu veux être « safe » et ne pas être démenti tu peux dire d’ici la rentrée ». Un petit gimmick pour noter que le gouvernement va peut-être encore laisser du temps au temps sur le sujet… « L’éternité, c’est long, surtout vers la fin » disait Woody Allen !

Début du commentaire à 1h02 minutes et 50 secondes

