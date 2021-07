La bonne rentabilitÃ© du placement en actions Ã‰nergie PartagÃ©e, orientÃ© Ã  100% vers les installations d’EnR citoyennes en France

L’assemblée générale d’Énergie Partagée Investissement réunissant tous les actionnaires a voté l’émission d’une nouvelle prime de 4,40 € par action. Une nouvelle valorisation record (portant l’action à 114,40 €) pour l’outil d’investissement citoyen pour la transition énergétique, qui correspond à la consolidation prévue de son modèle économique.

La valorisation de l’action Énergie Partagée par une prime de 4,40 € intervient après quatre années de renchérissements successifs du placement. Amorcée en 2017, cette prise de valeur a été progressive pour tenir compte de la consolidation continue, mais non spéculative, du modèle économique de l’outil d’investissement. Pour la première fois, la valorisation atteint le taux de 4% qui est la rentabilité de croisière visée par Énergie Partagée.

Une rentabilité promise et atteinte grâce aux actionnaires

Cette valorisation intervient exactement 10 ans après la création d’Énergie Partagée, lors de laquelle a été fixé l’objectif de stabiliser à horizon 10 ans une rentabilité autour de 4% par an. Cet objectif est en passe d’être atteint, même si les premiers actionnaires n’ont pas pu bénéficier d’un niveau de rentabilité comparable aux prochains entrants. Par leur patience, ces actionnaires historiques de ces 10 premières années ont ainsi activement contribué à échafauder un modèle économique stable et raisonnablement rentable.

Un modèle économique sur les rails

Cette prime d’émission permet de constater qu’Énergie Partagée Investissement prend de la valeur et confirme la pertinence du modèle économique : en augmentant la valeur de l’action, l’entreprise valorise les souscriptions des actionnaires de longue date tout en incitant à la venue de nouveaux qui prennent moins de risques, maintenant que le modèle est stabilisé. L’autre bonne nouvelle de l’année 2020 pour Énergie Partagée, c’est le résultat bénéficiaire de l’exercice qui permet à partir de cette année la réalisation des premières réserves comptables. Effectivement, en application des statuts et de l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), 50 % du résultat annuel distribuable doit obligatoirement être mis en réserve. Ceci pour respecter les engagements pris.

27,5 M€ levés, 100 installations EnR financées

De la toute première toiture solaire en Rhône-Alpes financée en 2010 au parc éolien de la Grande Levée dans les Mauges (Maine et Loire), qui est actuellement en construction, ces investissements racontent une nouvelle histoire de l’énergie – plus locale, plus collective, mieux maîtrisée -, et produisent une électricité 100% renouvelable au bénéfice des territoires. Ce sont, par ailleurs, plus de 6 500 actionnaires qui ont fait le choix d’orienter leur épargne vers un placement dédié à la transition énergétique, permettant de participer à la production de 260 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique des habitants de la ville de Nice.