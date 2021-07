Barbara Pompili en visite au Havre sur un chantier de tuiles photovoltaÃ¯ques SunStyle dâ€™Akuo

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, se rendra au Havre le lundi 5 juillet pour valoriser la production d’énergies renouvelables dans la région et la création de nouveaux emplois dans le secteur. Elle débutera son déplacement par la visite d’un chantier d’installation de tuiles photovoltaïques sur le toit d’un entrepôt. Dans le cadre de la rénovation de sa toiture, l’entreprise Dufour, partenaire de l’entreprise Akuo pour la pose des tuiles photovoltaïques produites par cette dernière, entame un premier chantier sur le toit de son propre entrepôt. Ce projet concrétise le partenariat entre Akuo et la Banque des Territoires pour proposer des solutions de financement clés en main aux professionnels afin de valoriser le potentiel photovoltaïque de leurs bâtiments.

La ministre se rendra ensuite sur le chantier de l’usine Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), second fabriquant européen d’aérogénérateurs, qui fabriquera prochainement des pâles d’éoliennes des nacelles et l’assemblera, notamment pour le champ offshore de Fécamp. La future usine est installée sur une ancienne friche industrielle sur le domaine portuaire. Ce projet a été permis par l’investissement d’HAROPA port du Havre, et le soutien du plan France Relance.L’ensemble de la visite se fera en présence d’Édouard Philippe, maire du Havre, président de la Communauté urbaine le Havre Seine Métropole et ancien Premier ministre.