Future Intelligence : lâ€™IA de confiance au service des mobilitÃ©s et de lâ€™Ã©nergie Ã  Toulouse le 19 novembre

Future Intelligence revient Ã Toulouse en ce mois de novembre 2025 pour une journÃ©e de confÃ©rences inÃ©dites autour deÂ l’IA de confiance utile au service des mobilitÃ©s et Ã©nergies. Au programme de cette Ã©dition, des confÃ©rences, des cas pratiques et de nombreuses opportunitÃ©s de networking avec des experts pour une exploration complÃ¨te des innovations et enjeux de l’IA dans la mobilitÃ© et lâ€™Ã©nergie. Cet Ã©vÃ©nement aura lieu le mercredi 19 novembre de 8h Ã 17h30 Ã la CitÃ© de Toulouse.

Les besoins en Ã©nergie croissent, les solutions se diversifient, la complexitÃ© augmente. En quoi la puissance de lâ€™IA est indispensable pour articuler et optimiser la productionÂ ? Comment lâ€™IA peut contribuer Ã la maÃ®trise de cette complexitÃ©, de la production Ã la consommation de ces Ã©nergies ? Les Ã©nergies pour les mobilitÃ©s se diversifient, de nouvelles sources qui appellent Ã hybrider les systÃ¨mes de propulsion e dÃ©veloppent. Quelle place de lâ€™IA pour contribuer Ã une hybridation rÃ©ussie selon les critÃ¨res de coÃ»t et de sobriÃ©tÃ© ? Les mobilitÃ©s quâ€™elles soient routiÃ¨res, ferroviaires, maritimes ou aÃ©riennes nÃ©cessitent des infrastructures. Comment les concevoir, rÃ©partir et exploiter au mieux en tirant parti des technologies dâ€™IA ? Autant de questions, nâ€™en doutons pas, qui trouveront rÃ©ponse lors de cette confÃ©rence.

