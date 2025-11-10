EDF power solutions prÃ©sente un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que d’Illange-Bertrange

EDF power solutions prÃ©sente un financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ© Ã la centrale photovoltaÃ¯que d’Illange-Bertrange en Moselle. Dâ€™un montant de 1 million dâ€™euros, la collecte est rÃ©servÃ©e Ã la rÃ©gion Grand Est.

Cette levÃ©e de fonds permet Ã ceux qui le souhaitent de contribuer au financement, via des obligations simples, Ã la centrale photovoltaÃ¯que d’Illange-Bertrange en Moselle. ImplantÃ©e sur les communes dâ€™Illange et Bertrange dans la Zone d’AmÃ©nagement ConcertÃ©e MOSL Parc Nord, la centrale photovoltaÃ¯que, dâ€™une superficie de 40 hectares, est composÃ©e dâ€™environ 90 000 panneaux photovoltaÃ¯ques. La centrale dâ€™Illange-Bertrange est la plus importante installation solaire exploitÃ©e par EDF power solutions en Moselle. D’une puissance totale dâ€™environ 60 MWc, la centrale photovoltaÃ¯que dâ€™Illange-Bertrange produit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle d’environ 30 000 personnes, ce qui correspond Ã 30 % de la ville de Metz. La mise en service a eu lieu en septembre 2024.

Â«Â Nous sommes trÃ¨s heureux de proposer aux particuliers lâ€™opportunitÃ© d’investir dans la centrale photovoltaÃ¯que d’Illange-Bertrange. Cette derniÃ¨re est lâ€™aboutissement dâ€™une collaboration Ã©troite entre le dÃ©partement de la Moselle, les communes dâ€™implantation, les acteurs du territoire et EDF power solutions pour dÃ©velopper un projet prenant en compte les enjeux de chacun Cette centrale marque la volontÃ© des collectivitÃ©s de sâ€™engager dans la transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire Â» sâ€™enthousiasme Charlotte Echard, Cheffe de projets chez EDF power solutions.

Depuis 2015, 5Â 000 investisseurs privÃ©s ont pu participer dans la construction dâ€™installations renouvelables Ã hauteur de 10 millions dâ€™euros sur 60 collectes en France.Â Ouvert principalement aux riverains vivant Ã proximitÃ© des projets solaires, Ã©oliens terrestres et en mer, le financement participatif initiÃ© par le groupe EDF constitue un levier significatif afin de rÃ©pondre Ã la demande grandissante des particuliers de pouvoir sâ€™investir dans la transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire tout en bÃ©nÃ©ficiant de retombÃ©es Ã©conomiques.