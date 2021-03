FuturaSun au Cap-Vert : une énergie propre pour une eau propre

Des modules photovoltaïques FuturaSun ont été choisis pour équiper la centrale de désalinisation de l’île de Boa Vista au sein de l’archipel du Cap-Vert. De quoi faire couler de l’eau potable pour la communauté dans une zone déserte …

Depuis décembre 2020, une centrale de désalinisation hors réseau, et plus précisément alimentée seulement par des modules photovoltaïques, fournit de l’eau potable et à vocation agricole à la communauté rurale de Varandinha. Il s’agit là d’un projet durable au niveau environnemental, économique et social. L’île de Boa Vista est l’une des plus désertiques parmi la dizaine d’îles volcaniques de l’océan Atlantique. Elle est ainsi privée d’eau potable et parcourue de vents forts y portant le sable du Sahel et du Sahara, avec peu de précipitations et de fréquentes périodes de sécheresse qui empêchent la croissance d’une végétation luxuriante.

Des panneaux résistants aux conditions extrêmes

Utiliser l’énergie solaire pour alimenter une centrale de désalinisation qui fournit de l’eau potable dans une zone désertique est pertinent. 192 modules monocristallins FuturaSun Next 330W à haute efficience ont été installés pour ce champ photovoltaïque de 63,36 kW, avec une garantie produit de 15 ans et une garantie de rendement de 25 ans. Les caractéristiques de ces panneaux ultrarésistants sont extrêmement appréciées dans des contextes extrêmes tels que ceux du Cap-Vert. Les panneaux Next 330W sont en effet certifiés s’agissant de la résistance aux tempêtes de sable, conformément au standard international CEI 60068-2-68, garantissant ainsi des performances supérieures pour les installations situées en zone saharienne, sub-saharienne et au Moyen-Orient. Ils sont également certifiés s’agissant de la résistance au brouillard salin, conformément au standard CEI 61701, particulièrement présent sur les îles et côtes Atlantiques.

75 m³/jour de ressource hydraulique

La centrale de désalinisation est gérée par la start-up italienne Genius Watter, qui a développé et breveté un système de désalinisation alimenté à l’énergie solaire, sans batterie, et capable de fournir de l’eau potable dans les zones privées de connexion au réseau. Le système entier est équipé d’une connexion satellite permettant le suivi et la gestion à distance de la maintenance. Pour au moins trente ans, l’installation de Varandihna à Boa Vista permettra de fournir aux alentours de 75 m³/jour de ressource hydraulique, afin de satisfaire aux besoins en eau potable d’une communauté rurale d’environ 250 habitants et les exigences en irrigation des associations agricoles locales.

Anticipate tomorrow !

Une initiative en phase avec les 17 Objectifs pour le Développement Durable – Sustainable Development Goals, SDGs – proposés par les Nations-Unies pour la prochaine décennie. À sa petite échelle, ce projet participe à l’objectif 6 « Garantir à tous la disponibilité et la gestion durable de l’eau et des structures sanitaires » et 7 « Assurer à tous l’accès à une énergie économique, propre, durable et moderne”. Alessandro Barin, PDG de FuturaSun confie : « Il s’agit pour nous d’une source de fierté de pouvoir réaliser des panneaux qui grâce à leur technologie peuvent aussi être utilisés dans des contextes extrêmes, de manière à pouvoir participer à des projets de développement durable, économique et social. Autour d’un leitmotiv pour FuturaSun, anticipate tomorrow ! »