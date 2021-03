Paris Est Marne&Bois rÃ©alise une premiÃ¨re expÃ©rimentation avec Reuniwatt

Dans le cadre de sa mission de soutien à l’innovation, Paris Est Marne&Bois souhaite proposer aux entreprises innovantes d’expérimenter leurs technologies et leurs projets innovants en « situation réelle ». Et Reuniwatt, une société spécialisée dans le solaire PV née à la Réunion, de profiter de l’opportunité d’exercer son savoir-faire sur ce territoire francilien pour en discerner son potentiel !

Spécialisée dans les énergies renouvelables, les sciences de l’atmosphère, la défense et le spatial, Reuniwatt a développé une cartographie innovante : « PARCS » (Photovoltaïc Atlas Remotely Captured from the Sky, dont la traduction littérale est « Atlas photovoltaïque capturé à distance depuis le ciel »), permettant un recensement précis et actualisé des installations photovoltaïques et des potentielles et opportunités de développement, grâce à des techniques d’intelligence artificielle et à l’utilisation d’images aéroportées. Reuniwatt, leader de l’observation des nuages et du rayonnement solaire est la première start-up à expérimenter son brevet sur le Territoire Paris Est Marne&Bois. A ce titre, une convention de partenariat sera signée entre les deux parties le mardi 6 avril au CRESCO de Saint-Mandé.

Accompagner les expérimentations

Cette initiative de coopérer avec des start-ups pour améliorer le quotidien des citoyens émane de l’intercommunalité qui souhaite agir comme intermédiaire entre ces acteurs de demain et ses partenaires : GreenTech Innovation, l’incubateur du Ministère de la Transition Écologique hébergé au Cresco, comme l’association « le Solaire se lève à l’Est » qui a l’ambition d’associer les citoyens à la transition énergétique, ainsi que l’IGNfab, également situé à Saint-Mandé. En ce sens, la volonté politique est forte de rapprocher les 13 collectivités ainsi que Paris Est Marne&Bois de ces entreprises incubées et/ou labellisées, sur des thématiques innovantes et durables, en organisant des rencontres appropriées, et en accompagnant les expérimentations qui pourraient en découler. Compte tenu des engagements des collectivités en matière de transition écologique, cette approche se construit notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial. C’est donc sur ce socle que Paris Est Marne&Bois met en place une expérimentation avec la start-up Reuniwatt, une des lauréates de l’appel à projets sur la thématique « Énergie et Climat » de l’IGNfab, partenaire du territoire depuis 2020.