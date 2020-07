Eaton : lâ€™Ã©vidence dâ€™une Ã©lectrification extensive pour contribuer aux objectifs climatiques

Le centre de réflexion Ember a révélé le 22 juillet dernier une analyse indiquant que pour la première fois, les Européens ont produit au premier semestre 2020 plus d’électricité d’origine renouvelable que d’électricité issue de combustibles fossiles. Une première très encourageante en matière de développement durable. Ainsi, sur l’ensemble des 27 pays de l’Union européenne, les énergies renouvelables ont généré 40 % de l’électricité au premier semestre, soit une hausse de 11% par rapport à 2019, et les combustibles fossiles 34 %, sous l’effet combiné de la montée du solaire et de l’éolien et du recul de la demande. Les émissions de CO2 du secteur de l’électricité ont de ce fait reculé de 23 %.

Parallèlement, une étude conduite par Eaton, spécialiste de la gestion d’énergie, en collaboration avec Statkraft « Couplage des Secteurs en Europe : Accélérer la Décarbonisation » et publiée en février 2020 par l’organisme de recherche BloombergNEF (BNEF) insistait sur le potentiel du couplage sectoriel au cours des trente prochaines années et révélait que dans un pays typique du nord de l’Europe, le couplage pourrait réduire les émissions de carbone dans les transports, les bâtiments, l’industrie et les production d’électricité de 68%. Le couplage sectoriel est lié à l’électrification d’autres secteurs de l’économie tels que les transports, les bâtiments et l’industrie en les branchant directement au réseau électrique ou en passant à l’hydrogène vert produit à partir d’énergies renouvelables. L’étude met en lumière le potentiel d’une électrification extensive pour contribuer aux objectifs climatiques.

Selon Cyrille Brisson, vice-président, ventes, service et marketing chez Eaton EMEA, « ces résultats prouvent que de grands changements dans la politique et la conception du marché sont déjà en cours. Aujourd’hui la décarbonisation et la production d’électricité semble imparable. Les énergies renouvelables atteignent rapidement un point où elles offrent un meilleur retour sur investissement que les options traditionnelles, et le soutien du gouvernement à la réduction des émissions carbone continue de croître. » CQFD !