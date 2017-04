Fronius/Intersolar : Une technologie intelligente pour une gestion de l'Ã©nergie performante

Fronius présente sa large gamme pour une production d’énergie efficace et intelligente sur le salon Intersolar 2017, le salon international de l’industrie solaire, qui se tient à Munich du 31 mai au 2 juin. Dans le hall B2, stand 310, les visiteurs pourront trouver des informations concernant différentes solutions pour l’électronique des modules ou des outils tels que le Fronius Solar.configurator. L’interconnexion des secteurs de l’énergie, de la chaleur et de la mobilité occupe la première place : le spécialiste des techniques solaires, qui fêtera cette année ses 25 ans d’existence, présente à cette occasion le Fronius Ohmpilot, régulateur de consommation qui permet une régulation continue des sources de chaleur, ainsi que des techniques de stockage innovantes qui permettront à l’utilisateur de devenir indépendant de l’alimentation secteur.

Chaque installation photovoltaïque doit être adaptée individuellement au type de toit concerné Fronius dispose à cet effet de différentes solutions permettant à l’exploitant d’optimiser son rendement, que les surfaces de toit présentent diverses orientations ou soient temporairement ombragées: le stand de Fronius propose par exemple un aperçu de la collaboration avec Maxim Integrated. Ensemble, le fabricant américain de circuits intégrés et Fronius travaillent sur des solutions économiques et technologiques durables. Les optimiseurs de chaînes, convertisseurs DC/DC intégrés, incorporés au module PV permettent d’optimiser plusieurs MPPT . Le Maximum Power Point Tracking (MPPT) désigne la position où le module solaire délivre la plus grande puissance. Les optimiseurs de chaînes compensent les pertes de puissances dues par exemple à l’encrassement ou à l’ombrage. Ainsi, les panneaux photovoltaïques atteignent un rendement plus élevé. Cette technologie permet une intégration simple et rentable lors de la fabrication du module. Il n’est donc plus nécessaire d’intégrer des boîtiers ou composants supplémentaires et les utilisateurs réalisent des économies conséquentes par rapport aux solutions classiques.

