Apex Energies et Trina Solar France Systems finalisent la mise en service des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de CÃ©ret (66)

Apex Energies et Trina Solar France Systems annoncent la mise en service dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que de 250 kWc sous ombriÃ¨res Ã CÃ©ret (PyrÃ©nÃ©es-Orientales), marquant lâ€™achÃ¨vement dâ€™un partenariat initiÃ© en 2021.

DÃ©veloppÃ© par Trina Solar puis construit et mis en service par Apex Energies, ce projet dâ€™ombriÃ¨res de CÃ©ret dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales constitue la derniÃ¨re installation dâ€™un portefeuille global de 4,5 MW, financÃ© et exploitÃ© par Apex Energies depuis 2023.

Un projet ancrÃ© dans un territoire Ã fort potentiel solaire

SituÃ©e sur un terrain privÃ© au cÅ“ur dâ€™une zone industrielle, cette centrale bÃ©nÃ©ficie du trÃ¨s bon gisement solaire des PyrÃ©nÃ©es-Orientales. Elle devrait produire annuellement plus de 370 MWh, contribuant ainsi Ã Ã©viter prÃ¨s de 140 tonnes de COâ‚‚ par an et Ã couvrir environ 1,6 % de la consommation Ã©lectrique totale des entreprises voisines. De quoi renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique locale via une Ã©lectricitÃ© bas carbone et territorialement ancrÃ©e. Outre leur fonction de production, les ombriÃ¨res apportent un service additionnel dâ€™amÃ©nagement en valorisant un espace de parking tout en fournissant une protection aux usagers.

Une collaboration industrielle structurante

Ce projet vient conclure plus de deux annÃ©es de coopÃ©ration entre Apex Energies et Trina Solar France Systems, associant le dÃ©veloppement portÃ© par Trina Solar, appuyÃ© par son pÃ´le construction-ingÃ©nierie Ã la construction, lâ€™ingÃ©nierie financiÃ¨re et lâ€™exploitation assurÃ©es par Apex Energies. Le portefeuille de 4,5 MW portÃ© par les deux acteurs illustre la pertinence des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur foncier privÃ© comme solution flexible, reproductible et compatible avec les objectifs de dÃ©carbonation des zones dâ€™activitÃ©s.

Un modÃ¨le reproductible pour la transition Ã©nergÃ©tique industrielle

En rÃ©unissant production locale dâ€™Ã©nergie, sobriÃ©tÃ© fonciÃ¨re et performance carbone, cette installation sâ€™inscrit dans les prioritÃ©s nationales de transition Ã©nergÃ©tique. Apex Energies et Trina Solar France Systems soulignent que la rÃ©ussite de CÃ©ret constitue un modÃ¨le opÃ©rationnel pour dâ€™autres zones dâ€™activitÃ© souhaitant rÃ©duire leur dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et leur empreinte carbone.