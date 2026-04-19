ATMOCE lance la BattBank, premiÃ¨re batterie C&I empilable au monde

ATMOCE vient d’annoncer le lancement officiel de la BattBank, sa nouvelle batterie dÃ©diÃ©e aux marchÃ©s Commercial & Industriel (C&I) et aux projets tertiaires. ConÃ§ue autour d’une architecture modulaire, Ã©volutive, AC et trÃ¨s basse tension, la BattBank constitue une avancÃ©e technologique majeure qui redÃ©finit les standards du secteur en matiÃ¨re de flexibilitÃ©, de sÃ©curitÃ© et d’Ã©volutivitÃ©.Â Une innovation disruptive pour le stockage d’Ã©nergie des projets tertiaires et industriels !

Face Ã un marchÃ© du stockage C&I longtemps dominÃ© par des architectures DC haute tension complexes et coÃ»teuses Ã dÃ©ployer, ATMOCE a fait un choix diffÃ©rent. La BattBank adopte une approche AC empilable inÃ©dite qui permet Ã chaque opÃ©rateur de dimensionner son installation en fonction de ses besoins rÃ©els, de ses contraintes budgÃ©taires et de l’Ã©volution de son activitÃ©. LÃ oÃ¹ la plupart des solutions existantes imposent un investissement initial surdimensionnÃ© ou pas complÃ©tement adaptÃ©, la BattBank autorise une montÃ©e en capacitÃ© progressive, sans refonte du systÃ¨me existant.

“Un systÃ¨me de stockage qui grandit avec le projet”

Au cÅ“ur de la proposition de valeur de la BattBank se trouve une logique de flexibilitÃ© Ã©conomique inÃ©dite dans le segment C&I. Chaque module dÃ©livre 16,08 kWh pour une puissance de dÃ©charge maximale de 10 kVA, et les installations peuvent Ãªtre Ã©tendues jusqu’Ã sept modules par bloc, soit 112 kWh de capacitÃ© totale empilable. Il est Ã©galement possible de combiner plusieurs blocs de 112 kWh entre eux, offrant ainsi une capacitÃ© de stockage Ã©volutive et sans limite fixe pour rÃ©pondre aux projets les plus ambitieux.Â Ce systÃ¨me de blocs modulables permet de s’adapter parfaitement aux puissances disponibles sur les transformateurs existants et de donner vie Ã tous les types de projets tertiaires. Cette architecture flexible permet Ã©galement aux entreprises d’optimiser leur CAPEX dÃ¨s le dÃ©part, en dÃ©ployant exactement la capacitÃ© dont elles ont besoin, puis en ajoutant des modules au fil de la croissance de leurs sites â€” sans interruption de service et sans remplacement du systÃ¨me en place.Â â€˜â€™ La BattBank rÃ©pond Ã une demande que nous entendons depuis plusieurs annÃ©es sur le terrain : un systÃ¨me de stockage qui grandit avec le projet, sans forcer les industriels Ã surinvestir dÃ¨s le dÃ©part pour un dimensionnement prÃ©cis. C’est exactement cette logique Ã©conomique que nous voulions incarner dans un produit. Avec la BattBank, ATMOCE offre enfin aux acteurs C&I une solution dont la courbe d’investissement Ã©pouse celle de leur croissance,â€™â€™Â prÃ©ciseÂ CÃ´me Gendron, Directeur Commercial â€“ ATMOCE France.

RÃ©duire les coÃ»ts de dÃ©ploiement et Ã accÃ©lÃ©rer la mise en service

La BattBank a Ã©galement Ã©tÃ© conÃ§ue pour s’intÃ©grer sans friction dans le parc installÃ© existant. Compatible en rÃ©trofit sur n’importe quelle installation photovoltaÃ¯que, elle peut Ã©galement fonctionner en mode stand-alone, indÃ©pendamment de toute infrastructure solaire prÃ©alable. Son format compact, pensÃ© pour minimiser l’encombrement sur site, contribue Ã rÃ©duire les coÃ»ts de dÃ©ploiement et Ã accÃ©lÃ©rer la mise en service â€” un avantage dÃ©cisif pour les opÃ©rateurs de projets tertiaires soumis Ã des contraintes de calendrier serrÃ©es. Autre aspect intÃ©ressant, la BattBank nÃ©cessite aucune opÃ©ration de maintenance lourde durant sa durÃ©e de vie et permet de rÃ©duire au maximum les OPEX.

“Nous avons levÃ© les deux principaux verrous du marchÃ© â€” la sÃ©curitÃ© et l’Ã©volutivitÃ©”

La sÃ©curitÃ© constitue l’un des axes diffÃ©renciants les plus structurants de la BattBank. En faisant le choix d’un fonctionnement en trÃ¨s basse tension â€” infÃ©rieure Ã 60 Vdc â€”, ATMOCE Ã©limine Ã la source le risque d’arc Ã©lectrique DC, l’un des principaux vecteurs d’incidents sur les installations C&I. Cette approche, intrinsÃ¨quement plus sÃ»re pour les opÃ©rateurs, les techniciens de maintenance et les installations elles-mÃªmes, ne rÃ©sulte pas d’un dispositif de protection ajoutÃ© a posteriori : elle est intÃ©grÃ©e dÃ¨s la conception, au cÅ“ur de l’architecture du produit.Â L’ensemble de ces caractÃ©ristiques fait de la BattBank une solution techniquement complÃ¨te, capable de couvrir les cas d’usage les plus exigeants du marchÃ© C&IÂ :Â â€˜â€™ Nous avons conÃ§u la BattBank autour d’un constat simple : les architectures DC haute tension imposent des contraintes de sÃ©curitÃ© et d’installation qui freinent l’adoption du stockage C&I. En passant Ã une architecture AC de trÃ¨s basse tension et en rendant le systÃ¨me entiÃ¨rement empilable, nous avons levÃ© les deux principaux verrous du marchÃ© â€” la sÃ©curitÃ© et l’Ã©volutivitÃ©. C’est une rÃ©elle rupture technologique,â€™â€™ ajoute Joseph Seif, Directeur Produit â€“ ATMOCE France.

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