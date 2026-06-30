Fronius met en avant ses solutions de stockage, de gestion de lâ€™Ã©nergie et de sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement

Ã€ lâ€™occasion du salon Intersolar & Power2Drive Europe 2026, Fronius a prÃ©sentÃ© plusieurs Ã©volutions de son portefeuille photovoltaÃ¯que, avec un accent particulier sur le stockage dâ€™Ã©nergie, la gestion intelligente des flux Ã©nergÃ©tiques et la continuitÃ© dâ€™approvisionnement en Europe.

Dans un contexte marquÃ© par lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification, la montÃ©e en puissance de lâ€™autoconsommation et les besoins croissants de flexibilitÃ© du rÃ©seau, lâ€™Ã©vÃ©nement a permis dâ€™Ã©changer avec des installateurs photovoltaÃ¯ques, des professionnels de lâ€™Ã©nergie, de lâ€™Ã©lectrotechnique ainsi que des acteurs institutionnels. Parmi les solutions prÃ©sentÃ©es figuraient notamment la gamme Fronius Reserva et le systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie Fronius Enia. Ces deux offres illustrent lâ€™Ã©volution des installations photovoltaÃ¯ques vers des systÃ¨mes plus intÃ©grÃ©s, capables dâ€™associer production, stockage, pilotage des consommations et alimentation de secours.

Le stockage haute tension au service de la continuitÃ© Ã©nergÃ©tique

La batterie haute tension Fronius Reserva Pro a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e comme une solution destinÃ©e aux applications rÃ©sidentielles et professionnelles. Elle rÃ©pond aux enjeux de performance de charge et de dÃ©charge, de rendement, mais aussi de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, notamment grÃ¢ce Ã ses fonctionnalitÃ©s dâ€™alimentation de secours. Dans un marchÃ© oÃ¹ la rÃ©silience des installations devient un critÃ¨re de choix important, le stockage joue un rÃ´le croissant pour optimiser lâ€™autoconsommation, limiter la dÃ©pendance au rÃ©seau et sÃ©curiser certains usages critiques.

Une nouvelle Ã©tape dans la gestion de lâ€™Ã©nergie

Avec Fronius Enia, Fronius a Ã©galement prÃ©sentÃ© une nouvelle Ã©tape importante dans la gestion de lâ€™Ã©nergie. Â« Ã€ lâ€™avenir, tous les composants dâ€™une installation photovoltaÃ¯que seront interconnectÃ©s pour former un systÃ¨me global intelligent, capable de gÃ©rer les flux dâ€™Ã©nergie avec prÃ©cision et en fonction des besoins Â», explique Harald Scherleitner, CSO chez Fronius International GmbH. Lâ€™Ã©lÃ©ment central de cette solution est Enia Link, une plateforme matÃ©rielle compacte dotÃ©e dâ€™une interface de communication moderne. Elle a Ã©tÃ© conÃ§ue pour rÃ©pondre aux exigences liÃ©es Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau et Ã la cybersÃ©curitÃ©, deux sujets devenus essentiels pour le dÃ©ploiement dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques connectÃ©es. Un Ã©cran intÃ©grÃ© permet par ailleurs de visualiser la production, la consommation et lâ€™Ã©tat du stockage.

Des Ã©changes centrÃ©s sur lâ€™Ã©volution du marchÃ© photovoltaÃ¯que

Le programme dâ€™interventions organisÃ© sur la scÃ¨ne Fronius a abordÃ© les principales transformations du marchÃ© : Ã©volutions rÃ©glementaires, intÃ©gration des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, modÃ¨les Ã©conomiques, gestion des flux Ã©nergÃ©tiques ou encore besoins de flexibilitÃ©. Ces prises de parole, rÃ©unissant experts Fronius et intervenants externes, ont permis de replacer les innovations prÃ©sentÃ©es dans un contexte plus large, celui dâ€™un secteur photovoltaÃ¯que europÃ©en confrontÃ© Ã la fois Ã la croissance de la demande, Ã la complexification des usages et aux enjeux de souverainetÃ© industrielle.

SÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et ancrage europÃ©en

Au-delÃ des produits, Fronius a Ã©galement mis en avant la question de la disponibilitÃ© des solutions photovoltaÃ¯ques sur le marchÃ© europÃ©en. Â« Je tiens Ã souligner que nous disposons de capacitÃ©s de production suffisantes pour rÃ©pondre Ã la demande croissante en solutions photovoltaÃ¯ques en Europe Â», assure Harald Scherleitner. En tant que fabricant europÃ©en, Fronius dÃ©veloppe et produit une grande partie de ses solutions en Europe. Cette implantation vise Ã renforcer la maÃ®trise des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement, la qualitÃ© industrielle et la disponibilitÃ© des Ã©quipements sur le long terme. Ces enjeux prennent une importance particuliÃ¨re pour les infrastructures Ã©nergÃ©tiques, dans un contexte oÃ¹ la sÃ©curitÃ©, la fiabilitÃ© et la traÃ§abilitÃ© des Ã©quipements sont de plus en plus observÃ©es par les professionnels du secteur. Â« La forte demande et le vif intÃ©rÃªt que suscite notre projet nous confortent dans notre dÃ©marche : des solutions Ã©nergÃ©tiques globales et interconnectÃ©es, ainsi quâ€™une vision claire des valeurs europÃ©ennes, sont essentielles pour un avenir Ã©nergÃ©tique durable Â», conclut Harald Scherleitner, CSO de Fronius.