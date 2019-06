RÃ©gion Occitanie : MÃ©lissa Kaestler, Ã©lue Femme entrepreneure de lâ€™annÃ©e aux Women For Future 2019

Le Prix «Femme Entrepreneure de l’année 2019» de la Région Occitanie, a été décerné à Mélissa Kaestler, Directrice Générale d’A+énergies, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Une récompense attribuée lors de la soirée de lancement « Women For Future » par La Tribune, le 18 juin dernier à Montpellier, mouvement dont les objectifs sont de promouvoir l’entrepreneuriat au féminin et de fédérer les synergies pour accélérer l’égalité économique femmes-hommes. Women For Future se veut le relais « des exemples à suivre », de toutes générations, de tous secteurs et de tous territoires.

A+énergies : installatrice de systèmes d’autoconsommation solaire

Créée en 2010, A+énergies est spécialisée dans la mise en place de solutions d’économie d’énergie pour l’habitat. Cœur d’activité : l’autoconsommation solaire pour permettre à ses clients de réaliser des économies d’énergies importantes. Créée en 2010 par deux jeunes entrepreneurs, la petite start-up pionnière en son domaine est aujourd’hui une entreprise prospère et en forte croissance (50 à 100 salariés entre 2016 et 2017, et +40% de CA entre 2017 et 2018). Mélissa Kaestler, co-dirigeante de l’entreprise avec Damien Teissier, avait également été dans le palmarès 2018 Women Equity – PME de Croissance en France. Elle s’était également vue remettre le prix de l’Entrepreunariat au Féminin lors des Trophées Cetelem de l’Habitat en 2017.

Genre, âge, origine sociale, parcours : la diversité est une force

Mélissa Kaestler déclare : « Avec mes deux associés, nous avons créé notre start-up lorsque nous avions 25, 23 et 19 ans. Aujourd’hui nous sommes à plus de 130 salariés, nous avons grandi avec. Les deux premiers salariés que nous avons embauchés, étaient un jeune homme de 19 ans et une femme de 57 ans. On s’est très vite rendu compte que la différence entre les deux nous apportait énormément, car ils se complétaient. La diversité et la complémentarité ont toujours été une force chez A+énergies. Et cela ne concerne pas seulement le genre, mais aussi l’âge, l’origine sociale et le parcours. Il y a souvent dans les entreprises un frein levé quant à la capacité des femmes de prendre de hautes responsabilités dans la durée. Je suis pourtant la preuve qu’on peut être jeune, mère de famille, tout en dirigeant une entreprise. Peut être cela sert-il d’exemple pour avoir davantage confiance en la force des femmes, et crée un cercle vertueux.

« Autant de femmes cadres que d’hommes »

Elle poursuit : « En tout cas chez A+énergies, nous avons autant de femmes cadres que d’hommes. Chez nous, quelque soit le poste pour lequel on recrute, on donne sa chance à tous, qu’importe le l’âge, le parcours et encore moins le genre. Ce qui compte, ce sont les compétences et les motivations avant tout. Avec beaucoup d’organisation, d’ambition et de volonté, on peut tout affronter. Si je devais passer un message à toutes et tous qui mènent leur projet, leur entreprise ou leur association, c’est de garder ce dicton en tête : « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient ! » N’écoutons personne et continuons d’avancer même lorsqu’on ne croit pas en nous ! »

