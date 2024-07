Franck Gauthier, nouveau DRH d’Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes

Depuis début juin 2024, Franck Gauthier a pris la fonction de directeur des ressources humaines d’Eiffage Énergie Systèmes qui compte un peu plus de 33 000 collaborateurs. Précédemment, il occupait depuis sept ans ce même poste au sein d’Eiffage Construction. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Franck Gauthier mettra son expérience en développement des ressources humaines, notamment à l’international, au service d’Eiffage Énergie Systèmes dont la forte croissance fait du recrutement et de la fidélisation des enjeux stratégiques majeurs. Il restera par ailleurs en charge des sujets de marque employeur et de gestion des talents qu’il porte au niveau Groupe. Âgé de 55 ans, Franck Gauthier est diplômé d’un master I en économie à l’Université Paris VIII et d’un master II en ressources humaines à l’Université Paris Dauphine. Il a démarré sa carrière chez Renault puis rejoint le secteur du bâtiment en 1995 pour occuper plusieurs postes à responsabilité en France et à l’étranger.