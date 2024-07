Advivo signe la plus importante opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective dâ€™Ã©lectricitÃ© en France

Un bailleur social qui produit de l’électricité pour ses locataires n’est plus un rêve ! On pourrait aller jusqu’à dire que dans le logement social : l’avenir est à l’autoconsommation collective électrique. La preuve par l’exemple ! Le bailleur social Advivo basé à Vienne (38) vient en effet de signer la plus importante opération d’autoconsommation collective d’électricité en France. Et les chiffres sont à l’avenant dans un inventaire à la Prévert plus que probant : 650 centrales solaires installés sur les toits du bailleur, 25 000 m² d’installation photovoltaïques, 5 300 MWh produits annuellement et plus de 8 000 locataires concernés pour 50 000 euros d’économies par an.

Advivo s’est toujours positionné comme un précurseur dans l’utilisation de nouvelles techniques et matériaux innovants et responsables, en 2015 l’Office était déjà le premier bailleur social à avoir mis à disposition en partenariat avec l’entreprise Subsol, l’ensemble de ses toitures pour les équiper de 20 000 m² de panneaux photovoltaïques (265 centrales installées sur la phase 1 et 92 dans la phase 2).

« C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui fiers de nous diriger vers les phases 3 et 4 de ce projet, incluant toujours plus d’innovation avec l’autoconsommation collective (circuit court), les nouvelles centrales prioriseront la vente de l’électricité produite à nos 320 points de consommation, incluant les chaufferies et les ascenseurs à des tarifs avantageux » détaille le communiqué.