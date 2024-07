65 % des FranÃ§ais passÃ©s au solaire estiment leur installation rentable (Etude IFOP pour Effy)

Avec plus de 500 000 foyers équipés de panneaux solaires en France, l’autoconsommation photovoltaïque connaît une croissance exponentielle depuis plusieurs années. Elle s’impose comme la solution pour contrer durablement l’inflation sur les prix de l’électricité. Pour la première fois, Effy interroge 200 familles passées au solaire pour connaître leur expérience à travers une étude IFOP. 65 % de ces Français équipés estiment que leur installation est rentable (voire plus rentable) par rapport à leurs attentes. Avec 40 % d’entre eux qui souhaiteraient même installer plus de panneaux sur leur toit, l’étude révèle combien le solaire tient toutes ses promesses.

Alors que les prix de l’électricité restent au plus haut depuis plusieurs années, le solaire – avec sa promesse de réaliser jusqu’à 45 % d’économies sur sa facture – se démocratise et s’impose comme un investissement anti-inflation sur les prix de l’électricité.

80 % des Français équipés de panneaux solaires évoquent en priorité une volonté de réaliser des économies sur leur facture – assurent les auteurs de l’étude

Une motivation qui se traduit nettement dans l’étude menée par l’IFOP pour Effy : parmi les Français dotés de panneaux solaires, 80% ont choisi d’installer ces équipements dans le but de réduire leur facture d’énergie. Sont ensuite évoqués parmi les motivations la volonté de gagner en autonomie vis-à-vis du réseau (cité à 54 %) et le choix d’être plus respectueux de l’environnement (cité à 40 %). A noter que 32 % évoquent également leur souhait de valoriser leur patrimoine immobilier.

Passer au solaire pour faire des économies ? La promesse semble largement tenue.

Les familles équipées révèlent une forme d’hyper satisfaction vis-à-vis de leur installation. Ainsi, parmi les foyers qui ont pris le temps de faire estimer les économies générées, 65 % estiment leur investissement rentable voire plus rentable que ce qu’ils avaient imaginé. Chez les foyers équipés depuis plus de 2 ans, le taux approche même les 70 %. En d’autres termes, plus les familles ont de recul sur leur utilisation, plus elles en sont satisfaites.

Le prix et la performance des panneaux : premiers critères de choix avant de lancer ses travaux

Parmi les critères qui entrent en ligne de compte pour l’achat de leurs panneaux, les Français sondés évoquent à 59 % le prix et à 55 % la performance (rendement, puissance installée) des équipements.

Le solaire, un vrai choix d’investissement pour le foyer. Plus de la moitié des travaux d’installation sont aujourd’hui financés par l’épargne personnelle

53 % des familles sondées ont financé leur installation photovoltaïque en recourant à leur propre épargne et 27 % ont mobilisé un crédit à la consommation ou un prêt bancaire. A noter que seuls 16 % ont bénéficié de subventions (primes à l’autoconsommation, aides locales) et 12 % ont sollicité un Eco-Prêt à taux zéro.

Les Français véritables ‘solaires addicts’? 4 foyers équipés sur 10 confient qu’ils souhaiteraient installer d’autres panneaux dans les 2 prochaines années

Parmi les Français qui ont choisi le solaire, 4 sur 10 (41 %) envisagent d’installer de nouveaux panneaux au cours des 2 prochaines années. Un taux qui passe à 69 % chez les personnes qui ont choisi un équipement avec système de batteries de stockage.