France PAC Environnement joue la carte de l'aÃ©rovoltaÃ¯que

France PAC Environnement se positionne en ardeur défenseur de l’aérovoltaïque. L’entreprise voit dans cette technologie se base sur l’utilisation de la chaleur émise une excellente solution d’avenir car cette nouvelle technologie. Cette énergie est ainsi récupérée pour produire de l’électricité, le chauffage ou encore, grâce à un système de réversibilité, la climatisation. Les bénéfices sont immédiats : cette nouvelle utilisation permet une économie d’énergie, et apporte plus de confort au sein de son habitat. Ainsi, en proposant un panneau hybride entre le panneau photovoltaïque classique et celui thermique, France PAC Environnement facilite le développement de l’énergie solaire en rendant l’installation de panneaux plus séduisante, autant chez les particuliers que chez les professionnels.

L’aérovoltaïque se décline selon France PAC Environnement en deux produits

Le GSE Pac’System basé sur une optimisation de la pompe à chaleur grâce aux panneaux photovoltaïques. Ces derniers emmagasinent de l’air chaud, une source d’énergie potentielle. Le système récupère l’air chaud produit par le panneau et présent dans l’air pour plusieurs usages : production additionnelle d’électricité, diffusion de la chaleur dans le bâtiment en hiver, utilisation afin de diffuser de l’air frais en été et le tout filtré. Cela représente jusqu’à 75% d’économie sur la facture d’électricité et jusqu’à 10% de production d’électricité photovoltaïque en plus avec la chaleur dissipée. Le tout de manière automatique ou bien pouvant être piloté à distance..

Le GSE Air Sytem se concentre quant à lui sur les panneaux photovoltaïques en dissipant la chaleur qu’ils produisent afin d’assurer une production d’électricité optimale : une fois installé, la production d’électricité peut augmenter jusqu’à 10%. De plus, il permet tout de même de réutiliser l’air chaud pour le chauffage ou encore le chauffe-eau permettant jusqu’à 40% d’économie sur la facture de chauffage. Encore une fois, le système s’adapte en fonction de la saison et des températures, et rejette un air sain grâce au filtre à air installé pour toujours plus de confort.

