France Agrivoltaïsme entre dans une nouvelle phase de développement

Nouvelle gouvernance, consolidation de sa vision de l’agrivoltaïsme au regard du nouveau cadre législatif, orientations stratégiques de développement, à l’occasion d’un séminaire de ses Administrateurs, France Agrivoltaïsme a construit sa vision pour la 2e phase de croissance pour mieux accompagner la montée en puissance de la filière agrivoltaïque.

Au regard des nombreuses évolutions liées tant à l’actualité législative et réglementaire de l’agrivoltaïsme qu’au développement de France Agrivoltaïsme et à la mise en place d’une co-présidence, les administrateurs ont souhaité réaffirmer clairement leur vision, le projet stratégique et l’organisation interne de l’association pour mieux accompagner le déploiement de la filière agrivoltaïque.

Les orientations stratégiques 2023-2024

« Le travail que nous avons engagé avec France Agrivoltaïsme doit continuer de se faire à 3 voix : les voix de l’agriculture, de l’énergie et des technologies agrivoltaïques. Après la loi APER et la PPE, d’autres grands défis nous attendent : la révision de la loi Climat Energie et le projet de loi d’orientation agricole. Nous devons aussi développer l’ancrage territorial de France Agrivoltaïsme car c’est bien dans les territoires que les projets se dessinent et qu’ils se décident » souligne Olivier Dauger, Co-président de France Agrivoltaïsme. Ont ainsi été confirmés comme prioritaires : la croissance de l’association ouverte à tous les acteurs de l’agrivoltaïsme tel que désormais défini dans la loi APER :

● la promotion de l’agrivoltaïsme comme :

o vecteur de développement dans les territoires

o outil d’aide à la transition de l’agriculture et à l’adaptation aux changements climatiques

o outil énergétique contribuant significativement aux objectifs de la PPE

o filière industrielle à part entière à la croisée des enjeux agricoles et énergétiques

● la production et la diffusion de positionnements et d’outils pratiques, à l’instar du Guide des bonnes pratiques RSE de l’agrivoltaïsme, et principalement issus des 8 groupes de travail de France Agrivoltaïsme. Les travaux en cours portent notamment sur la PPE, les outils de la concertation, la modélisation économique, la contractualisation, l’assurance, les technologies agrivoltaïques, les labels agrivoltaïques (élevage et cultures), les coopérations internationales, …

« Je suis honoré de succéder à Antoine NOGIER, l’un des précurseurs de l’agrivoltaïsme qui a beaucoup oeuvré pour la création de France Agrivoltaïsme et de la filière. Nous avons à court terme 2 enjeux majeurs à défendre pour l’avenir de l’agrivoltaïsme. D’une part, les décrets d’application de la loi APER dont nous espérons qu’ils resteront fidèles à l’esprit de la loi, d’autre part, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui définira le volume de croissance de l’agrivoltaïsme. Notre filière disposera ainsi d’un socle clair pour se déployer sereinement et s’industrialiser. Et France Agrivoltaïsme continuera d’être moteur, acteur et force de propositions au service d’un agrivoltaïsme équitable et responsable » conclut Thierry Vergnaud, Co-président de France Agrivoltaïsme.

Encadrés

Quid de France Agrivoltaïsme ?

France Agrivoltaïsme est la première association créée pour soutenir, défendre et promouvoir l’agrivoltaïsme et tous ses acteurs. Elle a pour vocation de rassembler ces acteurs pour construire les fondements d’un développement raisonné et équitable de l’agrivoltaïsme et les porter à la connaissance des parties prenantes. Elle compte 90 membres répartis en 3 collèges : Agriculture, Energie et Technologies agrivoltaïques.

Une nouvelle gouvernance

Le 5 septembre dernier, le Conseil d’Administration de France Agrivoltaïsme a élu un nouveau Bureau qui reflète l’équilibre souhaité entre ses 3 collèges (Agriculture, Energie et Technologies agrivoltaïques).

- Co-président : FNSEA, représentée par Olivier DAUGER (col. Agriculture)

- Co-président : IBERDROLA France représentée par Thierry VERGNAUD (col. Energie)

- Vice-Président : ALTERGIE, représenté par Jean-Charles LAVIGNE-DELVILLE (col. Energie)

- Vice-Président : SUN’AGRI, représenté par Antoine NOGIER (col. Technologies agrivoltaïques)

- Trésorier : KILOWATTSOL, représenté par Xavier DAVAL (col. Technologies agrivoltaïques)

- Secrétaire général : CHAMBRES D’AGRICULTURE FRANCE, représenté par André BERNARD, (col. Agriculture)