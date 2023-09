Solar Europe/ Production photovoltaÃ¯que : lâ€™Europe peut-elle suivre le rythme du reste du monde ?

Même si l’Alliance européenne de l’industrie photovoltaïque (ESIA) lancée par la Commission européenne prévoit que son propre objectif de capacité de production annuelle de 30 gigawatts (GW) sera effectivement dépassé d’ici 2025, rien ne garantit que l’Europe sera en mesure de rattraper son retard, de soutenir la concurrence internationale et d’assurer à nouveau une position de leader en matière de production photovoltaïque. Entre utopie et aporie ?

En matière de photovoltaïque, l’Europe se bouge. Des groupes de travail ont été créés, des pools de financement ont été constitués et les conditions nécessaires au développement de la production photovoltaïque au niveau local ont été identifiées.

Objectif 30 GW avec des projets de gigawatts en Europe

Selon l’EIES, 20 autres projets sont actuellement en cours de développement au sein de l’EEE. À Fos-sur-Mer en France, l’entreprise Carbon construit la première giga-usine entièrement intégrée en Europe pour répondre à chaque étape du processus de production, de la production de polysilicium à la fabrication de modules. L’objectif est d’atteindre une capacité de production annuelle de 5 GW pour les cellules solaires et de 3,5 GW pour les modules solaires à partir de 2026.

La France a également été choisie pour accueillir la toute première gigafactory de modules en Europe. L’entreprise Holosolis estime qu’une capacité de production annuelle de 5 GW devrait être atteinte en Moselle dès 2025. Et l’entreprise suisse Meyer Burger prévoit d’étendre la capacité de production sur deux sites européens – à Freiberg en Allemagne et potentiellement en Espagne. L’objectif est d’ajouter 3,5 GW supplémentaires de capacité de production de modules. Norsun, le seul fabricant de lingots et de plaquettes en Europe, augmente sa capacité de 3 GW en Norvège. Ces deux dernières entreprises reçoivent pour leurs projets un financement d’investissement du Fonds européen pour l’innovation – 54 millions d’euros pour Norsun et 200 millions d’euros pour Meyer Burger. Les conditions d’investissement pour la production photovoltaïque en Europe se sont partiellement améliorées grâce aux financements alloués au sein des budgets européens et nationaux. Cela attire également l’attention des acteurs mondiaux, pour qui la production en Europe est la prochaine étape logique sur ce qui est déjà l’un de leurs plus grands marchés de vente. Le fabricant chinois de cellules LONGi en est un exemple. Avec 20 pour cent de ses ventes provenant de l’Europe, la société a récemment annoncé qu’elle ouvrirait une usine de production de cellules et de modules en Allemagne.

La production photovoltaïque chinoise est à un autre niveau

Malgré la situation positive du marché suggérée par les développements liés à la production photovoltaïque en Europe évoqués ci-dessus, il reste encore un certain nombre de défis à relever. Il ne fait aucun doute que le plus grand de ces défis est la concurrence entre les produits européens et la technologie solaire en provenance de Chine. Les fabricants chinois bénéficient d’un avantage d’échelle qui, selon une étude de Rystad, leur permet de vendre leurs produits jusqu’à un tiers de moins. Voici un exemple pour illustrer l’ampleur : en juillet 2023, le fabricant photovoltaïque chinois GCL-SI a annoncé avoir mis en service une nouvelle usine de cellules de 20 GW à Wuhu. Au cours des six premiers mois de cette année, des modules solaires d’une capacité totale de 85 GW ont été importés de Chine en Europe. La pression sur les prix sur les entreprises européennes est énorme. Dans cette optique, il est tout à fait logique que des appels urgents soient lancés pour protéger le marché local.

La loi sur la réduction de l’inflation encourage les investissements aux États-Unis

Avec l’introduction de l’Inflation Reduction Act (IRA) aux États-Unis et le secteur de la production photovoltaïque en plein essor, un autre obstacle s’oppose à la relance de la production en Europe. Le généreux soutien financier CapEx et OpEx proposé pour les technologies propres dans le cadre de l’IRA attire davantage d’entreprises à la recherche d’un nouvel emplacement aux États-Unis. Il n’est plus rare d’entendre parler de nouvelles gigafactories qui y sont mises en service. LONGi montre une fois de plus la voie en construisant la plus grande usine de modules du pays en partenariat avec le développeur de projet américain Invenergy, l’installation de l’Ohio ayant une capacité de 5 GW.

Prix ​​de l’électricité, formalités administratives et pénurie de personnel

Il existe d’autres facteurs liés à la localisation qui s’ajoutent à la concurrence de l’Est et de l’Ouest et qui ont entraîné un ralentissement du développement de la production photovoltaïque en Europe. Les prix élevés de l’électricité industrielle constituent un problème dans de nombreux pays, ce qui fait que les produits fabriqués localement sont plus chers que ceux fabriqués ailleurs. En ce qui concerne les modules solaires, la production de polysilicium, de lingots et de plaquettes est extrêmement gourmande en énergie. Par exemple, les entreprises allemandes paient actuellement environ 0,26 euro par kilowattheure (kWh). En Espagne, pays solaire, le prix atteint 0,28 euro par kWh. A 0,15 euro, la situation est bien meilleure en France. Et pourtant, ce prix reste bien supérieur au prix de l’électricité industrielle aux États-Unis, où il était en moyenne d’environ 0,07 euro par kWh en 2023. La bureaucratie, le manque de personnel et l’insuffisance des réglementations sont d’autres problèmes majeurs auxquels l’Allemagne et le reste de l’Europe sont confrontés.

PV pour les pays européens dans l’intérêt de la sécurité nationale

L’objectif de la Commission européenne est qu’au moins 40 % des nouvelles technologies solaires soient produites en Europe d’ici 2030. Et certaines mesures ont déjà été prises dans cet esprit. La loi sur l’industrie nette zéro réglemente l’expansion de la capacité de production photovoltaïque dans les États-nations et détermine les financements qui peuvent être alloués aux pays pour des projets de cette nature (15 à 55 % des dépenses d’investissement, 20 à 60 % pour les incitations fiscales, les prêts, ou garanties selon la taille de l’entreprise). La Commission européenne apporte 20 millions d’euros supplémentaires au plan RePowerEU au titre de la Facilité européenne pour la reprise et la résilience (la production photovoltaïque en Europe rattrape son retard). Robert Habeck, ministre fédéral allemand de l’Économie, a récemment lancé un appel à candidatures pour le financement de projets phares photovoltaïques. Les fonds proviennent du Fonds pour le climat et la transformation du gouvernement allemand. Mais les experts du secteur s’accordent à dire que le soutien financier aux CapEx et OpEx n’est pas suffisant. Carsten Körnig, PDG de l’association solaire allemande (BSW-Solar), appelle à « (…) un soutien ciblé à travers des primes de résilience et des enchères, afin qu’une proportion définie de systèmes photovoltaïques puisse être produite en Europe. (…) Nous recommandons également de renforcer la base de financement et d’améliorer l’accès au financement pour les investisseurs potentiels via des prises de participation hybrides dans des entreprises solaires pendant une durée limitée ».

Encadrés

La production locale soutient la durabilité

La production photovoltaïque en Europe est souhaitable car elle renforcera la résilience et créera l’indépendance tout au long de la chaîne de valeur photovoltaïque. Mais il y a bien plus que cela. Les produits fabriqués localement ont une empreinte carbone beaucoup plus faible que les produits importés. Il est également important que la production soit alimentée par une énergie verte propre, tout en respectant à la lettre les normes environnementales et sociales et en évitant les émissions causées par les transports.

Europe : Capacité actuelle de production photovoltaïque

À l’heure actuelle, 157 entreprises travaillent à la production photovoltaïque au sein de l’Espace économique européen (EEE). La capacité de production actuelle dans la chaîne de production s’évalue comme suit : modules solaires 9,4 GW, cellules solaires 1,4 GW, onduleurs 69,9 GW, lingots et wafers 1,7 GW et polysilicium 23,2 GW.