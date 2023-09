Enerplan : 6ème Université de l’autoconsommation photovoltaïque à Paris

Les 19 et 20 septembre 2023, Enerplan organise la 6ème édition de l’Université de l’autoconsommation photovoltaïque. Alors que la crise énergétique se poursuit, l’énergie solaire, en particulier par l’autoconsommation, pourrait devenir un pilier de notre souveraineté et de notre résilience énergétique. Cet évènement vise à accélérer fortement son développement, partout et pour tous, pour de nombreux usages.

Les enjeux de programmation énergétique sont au cœur de cette rentrée ; Enerplan propose deux journées pour renforcer la résilience des territoires. Pour cette 6e édition, le Syndicat attend une forte participation en présentiel (plus de 200 personnes chaque jour), afin de profiter de moments d’échanges et de convivialité avec l’ensemble des participants. L’évènement sera également suivi à distance (plus de 150 inscrits chaque jour).

19 septembre : JOURNÉE PLÉNIÈRE

4 tables rondes pour faire le point sur tous les enjeux – techniques, règlementaires ou économiques – de l’autoconsommation en France, avec la participation des meilleures expertes et experts.

20 septembre : SESSIONS INTERACTIVES

La deuxième journée sera consacrée à des sessions sur des thématiques opérationnelles, orientées “métiers” et “bénéficiaires”.

« Cette année, l’Université de l’autoconsommation photovoltaïque se tiendra dans un contexte particulièrement dynamique pour l’autoconsommation. Les installations sont en très nette hausse dans le résidentiel comme dans le tertiaire et l’industrie, avec un quasi triplement des raccordements en autoconsommation individuelle au 2ème trimestre en 2023 comparé au 2ème trimestre 2022. Le nombre d’opérations d’autoconsommation collective a, lui, plus que doublé entre juin 2022 et juin 2023. Avec la fin du bouclier tarifaire et la hausse des prix de l’électricité, cette tendance à la croissance de l’autoconsommation devrait se poursuivre » s’enthousiasme Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan.