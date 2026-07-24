En Guyane, Eiffage construira un troisiÃ¨me champ photovoltaÃ¯que pour dÃ©carboner Ariane 6

Le Centre spatial guyanais poursuit sa transition Ã©nergÃ©tique avec la rÃ©alisation dâ€™un troisiÃ¨me champ photovoltaÃ¯que. BaptisÃ© PV3, ce nouvel Ã©quipement sera construit par un consortium franco-allemand conduit par Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes pour le compte du CNES et de lâ€™Agence spatiale europÃ©enne. Le bureau d’Ã©tudes Tecsol Antilles en appui!

Dâ€™une puissance de 4,5 MWc, la centrale devrait produire environ 7,2 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an. Sa mise en exploitation est prÃ©vue au quatriÃ¨me trimestre 2027. Elle viendra complÃ©ter les champs PV1 et PV2, dÃ©jÃ raccordÃ©s au rÃ©seau Ã©lectrique interne de 20 kV du Centre spatial guyanais. Ces deux premiÃ¨res installations alimentent directement les infrastructures du site et permettent de rÃ©duire les achats dâ€™Ã©lectricitÃ© ainsi que le recours aux groupes fonctionnant au fioul.

Une Ã©lectricitÃ© solaire dÃ©diÃ©e Ã la production dâ€™hydrogÃ¨ne

PV3 se distinguera toutefois des deux centrales existantes par son usage. Toute sa production Ã©lectrique sera destinÃ©e Ã un Ã©lectrolyseur chargÃ© de produire localement de lâ€™hydrogÃ¨ne bas carbone.Â Cet hydrogÃ¨ne doit couvrir Ã terme entre 10 et 15 % des besoins annuels en propergol dâ€™Ariane 6. Il est notamment utilisÃ© pour alimenter le moteur principal et le deuxiÃ¨me Ã©tage du lanceur. Le projet sâ€™inscrit dans le programme Hyguane, qui ambitionne de permettre le lancement dâ€™une Ariane 6 utilisant de lâ€™hydrogÃ¨ne produit avec une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e.Â Une partie de lâ€™hydrogÃ¨ne pourra Ã©galement Ãªtre valorisÃ©e pour alimenter des vÃ©hicules lourds utilisÃ©s dans le cadre des opÃ©rations logistiques de la base spatiale.Â Cette production locale doit progressivement remplacer le procÃ©dÃ© actuel de reformage du mÃ©thanol Ã la vapeur. Celui-ci est Ã©nergivore, Ã©metteur de COâ‚‚ et nÃ©cessite potentiellement lâ€™acheminement de mÃ©thanol par voie maritime jusquâ€™en Guyane.

Un chantier associant plusieurs expertises

Le marchÃ© rassemble plusieurs entreprises franÃ§aises et allemandes. Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes assurera le pilotage du groupement, les Ã©tudes, la fourniture et lâ€™installation des onduleurs, ainsi que les infrastructures et raccordements Ã©lectriques.Â Eiffage Infrastructures Guyane prendra en charge les terrassements, le gÃ©nie civil et la construction des socles en bÃ©ton destinÃ©s aux tables photovoltaÃ¯ques. La sociÃ©tÃ© MT Aerospace Guyane fournira et installera les structures mÃ©talliques ainsi que les panneaux solaires. Le bureau d’Ã©tudes Tecsol Antilles se chargera plus spÃ©cifiquement du lot solaire du projet.

Dâ€™autres projets solaires dÃ©jÃ envisagÃ©s

La rÃ©alisation de PV3 constitue une nouvelle Ã©tape du programme dâ€™Ã©lectrification du Centre spatial guyanais. La centrale doit Ãªtre complÃ©tÃ©e par un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batteries, utilisÃ© notamment pour limiter les pointes de consommation. Des bornes de recharge et, Ã©ventuellement, des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sont Ã©galement prÃ©vues pour accompagner le dÃ©veloppement de la flotte de vÃ©hicules Ã©lectriques lÃ©gers du site.Â Le CNES et lâ€™ESA Ã©tudient dÃ©jÃ la rÃ©alisation de deux centrales supplÃ©mentaires, PV4 et PV5, afin dâ€™exploiter davantage le potentiel solaire guyanais. Pour Eiffage, ce projet illustre la place dÃ©sormais prise par la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone dans les performances et la compÃ©titivitÃ© du secteur spatial europÃ©en.