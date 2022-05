France AgrivoltaÃ¯sme appelle Ã  poser le cadre d’un dÃ©veloppement rÃ©gulÃ©, durable et rapide de l’agrivoltaÃ¯sme

A la suite de la publication du nouveau cahier des charges des appels d’offres CRE Sol, France Agrivoltaïsme appelle le gouvernement à donner à la filière agrivoltaïque les moyens de se développer. Une question d’urgence !

France Agrivoltaïsme se réjouit de l’accélération des évolutions réglementaires qui visent à répondre à l’urgence énergétique à laquelle nous sommes confrontés.

Une première voie pour le photovoltaïque sur terre agricole pour répondre à l’urgence énergétique

C’est la première voie ouverte pour permettre au photovoltaïque au sol sur terres agricoles de contribuer à cet effort national. Le cadre posé par la CRE apporte un certain nombre de garanties quant à la qualité des projets concernés. L’avis déterminant confié aux CDPENAF, constitue un geste fort de décentralisation, mais va cependant nécessiter des moyens et une organisation adaptés aux volumes croissants des projets à étudier. Il y a donc une véritable nécessité à ce que l’Etat précise les lignes directrices de ce qu’il souhaite pour le photovoltaïque sur terres agricoles et pour l’agrivoltaïsme.

Prochaine étape : l’ouverture de l’AO Toitures- Bâtiments à l’agrivoltaïsme sur cultures pour répondre à l’urgence alimentaire

La vague de sécheresse et le dôme de chaleur que nous connaissons pour la première fois en France à une telle période de l’année font toucher du doigt une autre réalité. L’urgence climatique impacte directement et avec une violence inouïe notre agriculture alors que celle-ci est mise au défi de restaurer notre autonomie alimentaire. Et l’agrivoltaïsme sur cultures est un des moyens de répondre à ce double enjeu, avec un potentiel d’autant plus considérable que ces urgences s’intensifient d’année en année. La filière agrivoltaïque est maintenant mûre pour sortir des contraintes de l’appel d’offre ”solaire Innovant” de la CRE. Après l’élevage dans les appels d’offre “solaire au sol” de la CRE, il est urgent d’inclure les projets agrivoltaïques sur cultures au sein des familles Toitures- Bâtiments des appels d’offre, comme France Agrivoltaïsme le demande depuis un an.

Mettre en place le cadre d’un développement régulé, durable et rapide de l’agrivoltaïsme

« Les besoins tant pour l’agriculture que pour l’énergie sont avérés, les technologies se développent, les agriculteurs sont extrêmement demandeurs, les outils existent. Il faut maintenant poser un cadre qui garantisse un développement à la fois régulé, durable et rapide de l’agrivoltaïsme. Au-delà des Appels d’Offres de la CRE, cela passe par :

- une définition exigeante de l’agrivoltaïsme inscrite dans la loi, sur la base de celle de l’ADEME ;

- une simplification règlementaire pour accélérer le processus de développement des projets agrivoltaïques de qualité ;

- la mise en place d’outils d’analyse simples et communs pour les services instructeurs qui pourraient notamment s’inspirer des travaux de l’ADEME et de AFNOR Certification ;

- une logique de priorisation des projets pour limiter l’engorgement des services.

Ainsi, l’agrivoltaïsme pourra répondre aux enjeux qui se posent à la France d’aujourd’hui » a déclaré Antoine Nogier, Président de France Agrivoltaïsme.