AIE PVPS : la Chine incontestable champion du monde du photovoltaïque

Le nouveau rapport d’enquête national sur les applications de l’énergie PV de l’Agence Internationale de l’Energie consacré à la Chine offre un aperçu détaillé du paysage photovoltaïque de l’Empire du milieu, mettant en évidence une croissance record et un leadership technologique dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

Parmi les principaux développements en 2023, on notera la croissance record des installations photovoltaïques. En 2023, la Chine a ainsi installé 216,3 GW de nouvelle capacité photovoltaïque, soit une augmentation remarquable de 147,5 % d’une année sur l’autre, portant sa capacité totale cumulée à 609 GW. Cela souligne la position du pays en tant que leader mondial des énergies renouvelables, l’énergie solaire représentant 6 % de sa demande d’électricité.

Progrès en matière de politiques et de technologies

Les installations photovoltaïques centralisées ont bondi de 230,7 % pour atteindre 120 GW, dépassant les systèmes distribués, qui ont également connu une croissance significative pour atteindre 96,29 GW. Cette croissance a été stimulée par des projets de services publics à grande échelle et des installations résidentielles et commerciales distribuées. Par ailleurs, la Chine n’a de cesse de progresser en matière de politiques et de technologies. Les politiques de soutien, y compris les certificats verts et les installations solaires obligatoires, combinées à des innovations telles que les plaquettes de silicium de type n et les modules bifaciaux, ont permis d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts. Les systèmes photovoltaïques offshore et flottants ont également pris de l’ampleur, reflétant l’engagement de la Chine dans diverses applications.

Impact économique et environnemental

L’industrie photovoltaïque a soutenu plus de 4 millions d’emplois à temps plein en 2023 et a contribué à environ 685 milliards de yuans à l’économie. La capacité de stockage d’énergie a rapidement augmenté, intégrant le photovoltaïque dans un système énergétique plus résilient et durable. La Chine continue de dominer l’industrie photovoltaïque mondiale avec des plans ambitieux visant à étendre les projets à grande échelle dans les déserts et les régions côtières, à favoriser l’innovation et à contribuer à la transition mondiale vers l’énergie durable.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/01/IEA-PVPS-Task-1-NSR-China-2023.pdf