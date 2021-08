FPL installe 50 000 modules de batterie pour le plus stockage solaire au monde

Les équipes de Florida Power and Light Company sont en train d’installer 50000 modules de batterie pour le Manatee Energy Storage Center. Il s’agit là de la plus grande installation de stockage de batteries à énergie solaire au monde qui est maintenant terminée à 75 % avec 100 des 132 conteneurs au total déjà installée. Un projet unique à grande échelle !

Le centre de stockage d’énergie FPL Manatee aura une capacité de 409 MW avec la capacité de fournir 900 MWh d’énergie, suffisamment pour alimenter 329 000 foyers pendant plus de deux heures. Chargée par le centre d’énergie solaire Manatee existant, la batterie augmentera la prévisibilité de l’énergie solaire – étendant ses avantages même lorsque le soleil ne brille pas, comme la nuit ou par temps nuageux. En déployant l’énergie des batteries lorsque la demande d’électricité est plus élevée, FPL compensera le besoin d’exploiter d’autres centrales électriques, réduisant ainsi les émissions et économisant de l’argent pour les clients grâce à des coûts de carburant évités.

Une électricité propre, fiable…et abordable

« Avec une étape après l’autre, FPL poursuit son engagement indéfectible à faire de la Floride un leader en matière de durabilité et de résilience, car nous fournissons constamment la meilleure valeur énergétique des États-Unis – une électricité qui n’est pas seulement propre et fiable, mais aussi abordable », a déclaré le président de FPL et PDG Eric Silagy. « En juin, nous avons dit au revoir au charbon en démantelant la dernière centrale à charbon de FPL en Floride, alors que nous dépassions 40 % de la réalisation de notre plan « 30 sur 30 » pour installer 30 millions de panneaux solaires d’ici 2030. Bientôt, la plus grande batterie au monde à énergie solaire commencera à servir les clients, et nous porterons notre attention sur un projet pilote innovant d’hydrogène vert – qui pourrait libérer le potentiel d’un avenir énergétique 100 % sans carbone. »

100 millions de batteries iPhone

Chaque module de batterie pèse plus de 200 livres et est capable de stocker une quantité d’énergie solaire équivalente à environ 2 000 batteries d’iPhone. Ensemble, le système de batterie équivaudra à environ 100 millions de batteries iPhone. En plus d’installer les premiers modules de batterie du projet, FPL a annoncé que la société avait déjà installé 100 des 132 conteneurs de stockage d’énergie et installé les 132 onduleurs du projet.

“Avec plus de 12 millions de panneaux solaires installés et plus de 40 centres d’énergie solaire en fonctionnement, FPL s’appuie sur son expansion solaire rapide avec la plus grande batterie solaire au monde”, a déclaré Matt Valle, vice-président du développement de FPL. “Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. FPL met en œuvre des projets innovants de stockage de batteries dans tout l’État, transformant le paysage des transports de la Floride avec plus de 1 000 chargeurs de véhicules électriques et s’associant avec des universités et des municipalités sur des systèmes de batteries qui exploitent la technologie de pointe des micro-réseaux.

Intégration rapide par FPL de la technologie innovante de stockage par batterie

À terme, le système de batteries consistera en 132 conteneurs de stockage d’énergie organisés sur un terrain de 40 acres, soit l’équivalent de 30 terrains de football. Chaque conteneur contiendra environ 400 modules de batterie, qui seront chargés par le FPL Manatee Solar Energy Center voisin. FPL s’attend à ce que la batterie commence à servir les clients au plus tard cette année.

L’intégration rapide par la société d’une technologie innovante de stockage de batteries permettra aux clients de FPL de profiter des avantages de l’énergie solaire même lorsque le soleil ne brille pas – comme la nuit ou par temps nuageux – et permettra à FPL de fournir de l’énergie propre aux clients lorsque la demande est le plus élevé. D’ici la fin de la décennie, 700 MW supplémentaires de stockage de batteries – l’équivalent de l’alimentation de 140 000 foyers ou de la recharge plus de 400 000 véhicules électriques – seront ajoutés à la zone de service de FPL. Il s’agit d’une augmentation de près de 186% par rapport à 2021.