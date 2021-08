Renouvellement de lâ€™ETN de lâ€™Ital-Solar de Dome Solar

Dédié à la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures inclinées (bac sec et panneau sandwich), le système de fixation Ital-Solar conçu par le groupe Dome Solar voit son Enquête de Technique Nouvelle renouvelée jusqu’au 20 juin 2024. Les modules des fabricants AEG, ALEO SOLAR, AUO, BEN Q, BISOL, CANADIAN SOLAR, CS WISMAR, CSUN, DMEGC, DUALSUN, ET SOLAR, FIRST SOLAR, GCL, HYUNDAI, JINKO SOLAR, JNE, LG ELECTRONICS, LONGI SOLAR, PANASONIC, PHOTOWATT, QCELLS, REC SOLAR, RECOM SILLIA, RENESOLA, RISEN, SOLARWATT, SUNPOWER, SYSTOVI, TALESUN, TRINA SOLAR, UPSOLAR, VMH ENERGIES, VOLTEC SOLAR et YINGLI SOLAR y sont répertoriés.