Est-ce lâ€™heure de la derniÃ¨re chance pour l’Ã©nergie solaire concentrÃ©e ?

L’énergie solaire concentrée, moribonde depuis une décennie, est sur le point de renaître selon un nouveau rapport de Rethink Technology Research, avec une capacité mondiale susceptible d’augmenter plusieurs fois d’ici 2030. Décryptage des quelques raisons d’espérer !

Dans dix ans, l’énergie solaire concentrée (CSP) devrait revendiquer sa place au service de l’énergie, des réseaux, des complexes d’hydrogène vert et de la chaleur des procédés industriels en Californie, en Chine, en Australie, au Chili, en Espagne, en Afrique australe et ailleurs.

Une industrie mondiale de plus de 10 milliards de dollars en 2030

Le rapport, intitulé Last Chance Saloon for Gen 3 CSP décrit comment la nouvelle technologie développée en Occident signifie que le CSP peut désormais fournir des températures de 1 000 degrés Celsius et même plus, permettant à la technologie de jouer un rôle dans la décarbonisation du ciment, de la sidérurgie, et les industries minières. Bien qu’encore modeste par rapport aux secteurs de l’énergie photovoltaïque ou éolienne, le rapport prévoit que le développement annuel des CSP représentera une industrie mondiale de plus de 10 milliards de dollars d’ici la fin de cette décennie.

Dans le même temps, les développeurs chinois vont de l’avant chez eux dans l’Empire du milieu mais aussi à l’étranger, avec des usines de sel fondu qui fourniront un stockage d’énergie de nuit rentable au réseau dans des endroits allant des îles grecques à la Thaïlande.

Le CSP où le stockage de l’énergie thermique

Les prévisions prédisent que le stockage d’énergie thermique CSP jouera un rôle dans la plupart des complexes mondiaux d’hydrogène vert prévus à l’instar de ceux qui seront construits en Australie, dans le désert d’Atacama, en Asie centrale et dans d’autres régions désertiques. Ceci est soutenu par les plans déjà élaborés pour le stockage de l’énergie thermique dans les complexes d’énergie renouvelable éolien-solaire-stockage dans le nord de la Chine.

Cette prévision décrit toute la variété des approches d’énergie solaire concentrée actuellement poursuivies, de l’huile thermique traditionnelle et du sel fondu aux céramiques et autres matériaux utilisés pour s’adapter à des températures de mille degrés. Cela inclut même certaines start-ups poursuivant des approches de faible puissance et ultra-bon marché ou utilisant le photovoltaïque de qualité satellite dans de nouvelles conceptions hybrides.

Un rapport pour comprendre l’ampleur du défi à relever

Ce rapport apparaît comme essentiel pour les stratèges des services publics d’électricité, les développeurs d’énergies renouvelables et les sociétés EPC, les ressources énergétiques détenues par des investisseurs et les investisseurs dans les énergies renouvelables. Parce qu’une grande partie de la recherche CSP est actuellement au niveau universitaire, les laboratoires de recherche et les universités y trouveront également une ressource utile. Les vendeurs de CSP et les start-ups, ainsi que les vendeurs d’équipements connexes tels que des miroirs, des vannes haute température, des réservoirs de stockage thermique et d’autres équipements trouveront au sein de ce rapport de nombreuses clés pour comprendre la véritable échelle que l’industrie est sur le point d’atteindre.

Ce rapport de Rethink Energy est disponible au prix de 2 300 $ pour une licence 1 utilisateur et de 3 800 $ pour une licence d’entreprise. Les clients bénéficieront également d’un abonnement annuel gratuit à l’analyse hebdomadaire Rethink Energy et d’un accès complet aux archives.

rethinkresearch.biz/wp-content/uploads/2021/08/Executive-SummaryLast-Chance-Saloon-for-Gen-3-CSP-55967.pdf