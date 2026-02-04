DÃ©veloppement solaire et insertion professionnelle, au cÅ“ur de lâ€™engagement dâ€™Urbasolar

En choisissant dâ€™intÃ©grer des clauses sociales dâ€™insertion* sur ses chantiers, le groupe Urbasolar soutient le retour Ã lâ€™emploi de personnes fragilisÃ©es et dÃ©montre que la construction dâ€™une centrale solaire reprÃ©sente une formidable opportunitÃ© dâ€™agir localement pour lâ€™emploi.

En 2024, dans le cadre de la construction de la centrale de SommiÃ¨res dans le Gard, Urbasolar a pour la premiÃ¨re fois rÃ©servÃ© plus de 350 heures de travail Ã des personnes Ã©loignÃ©es de lâ€™emploi. Ce dispositif a permis Ã plusieurs bÃ©nÃ©ficiaires, issus notamment des publics en situation de prÃ©caritÃ© ou de rÃ©insertion, de renouer avec une activitÃ© professionnelle et de participer activement au dÃ©veloppement du territoire. Avec lâ€™aide du PLIES Est-HÃ©rault et de lâ€™agence Airelle-ETTI, des travaux de terrassement et de nettoyage ont ainsi pu Ãªtre mis en place. Lâ€™appui des structures locales sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© essentiel dans la rÃ©ussite de cette opÃ©ration, notamment dans la dÃ©finition des clauses sociales adaptÃ©es aux besoins locaux, la sÃ©lection des bÃ©nÃ©ficiaires et la coordination avec les acteurs territoriaux de lâ€™insertion. Ce principe vertueux permet de lutter contre le chÃ´mage et lâ€™exclusion, tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™une main dâ€™Å“uvre locale, et est un vÃ©ritable soutien de lâ€™emploi durable et solidaire.

La transition Ã©nergÃ©tique peut aussi Ãªtre un vecteur dâ€™inclusion sociale et de solidaritÃ©

Fort du succÃ¨s rencontrÃ© Ã SommiÃ¨res, Urbasolar dÃ©ploiera lâ€™application de clauses sociales dâ€™insertion en 2025-2026, sur 2 nouveaux chantiers, respectivement en Eure-et-Loir et en ArdÃ¨che. Par ailleurs, le groupe entend poursuivre son action sur de nouveaux projets, avec lâ€™objectif dâ€™Ã©largir son impact Ã un nombre croissant de centrales solaires Ã travers le pays. Acteur majeur du solaire, Urbasolar entend dÃ©montrer que la transition Ã©nergÃ©tique peut aussi Ãªtre un vecteur dâ€™inclusion sociale et de solidaritÃ© sur les territoires oÃ¹ elle sâ€™implante. Ã€ travers ses actions, le groupe rÃ©affirme sa volontÃ© dâ€™inscrire la croissance des Ã©nergies renouvelables dans une dÃ©marche globale, oÃ¹ performance environnementale et responsabilitÃ© sociale avancent main dans la main.

* Une clause sociale dâ€™insertion est une condition dâ€™exÃ©cution dâ€™un marchÃ©, public ou privÃ©, qui permet de rÃ©server une partie des heures de travail Ã des personnes en situation de fragilitÃ© et Ã©loignÃ©es de lâ€™emploi : personnes en situation de handicap, jeunes sans qualification, titulaires des minima sociaux, demandeurs dâ€™emploi de longue durÃ©eâ€¦