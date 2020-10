Fourniture PV : BayWa r.e. Solar Systems monte en puissance en France en devenant nÂ°2 du secteur

Acteur de premier plan dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire national depuis 2005, BayWa r.e. a investi depuis 2016 le marché français de la distribution de matériel photovoltaïque. Désormais n°2 du secteur dans l’hexagone derrière KDI Solar, la société vient d’y franchir la barre symbolique de 200 000 modules vendus cette année et affiche une croissance de 50% sur l’année 2020.

BayWa r.e. est l’un des leaders mondiaux dans la distribution et l’installation de centrale photovoltaïque, avec près de 2 % de parts de marché dans le monde.

Un service complet pour les installateurs

BayWa r.e. distribue à travers sa filiale BayWa r.e. Solar Systems des systèmes clés en main d’installation de panneaux solaires à destination des installateurs : panneaux photovoltaïques, onduleurs, batteries, locaux techniques “clés en mains” et systèmes de montages pour installations photovoltaïques. La société se focalise en France sur les installations de 36 kWc à 500 kWc et entend se démarquer par un conseil technique qualifié et des produits et services innovants.

N°2 du secteur en France, une croissance forte

En France, où elle est active depuis 2016, la filiale de BayWa r.e. est déjà n°2 du secteur avec 10% de part de marché et un portefeuille de plus de 300 clients installateurs. BayWa r.e. a ainsi distribué en 2019 plus de 65 MW de panneaux et 100 MW d’onduleurs sur le seul marché Français. La filiale de BayWa r.e. poursuit sa croissance en 2020, puisque presque 100 MW de panneaux et 150 MW d’onduleurs auront été vendus d’ici la fin de l’année. Soit 50 % de croissance sur l’année 2020. BayWa r.e. compte près de 120 salariés en France, dont 12 personnes dédiées à la distribution. 8 postes sont actuellement ouverts aux candidatures. Profils recherchés : commercial, support technique, ingénieur conseil – prescripteur, chef de projets solaire, ingénieur méthode et techniciens de maintenance.

Fourniture compétitive et conseil qualifié

BayWa r.e. se positionne comme un intermédiaire entre fabricants de matériels et installateurs. Son équipe est composée de technico-commerciaux appuyés d’experts techniques travaillant pour trouver les meilleurs choix technico-économiques pour chaque projet. Son approche globale d’un marché mondialisé en fait un partenaire de choix pour les installateurs, sur le plan des coûts, de la qualité comme de la durabilité des équipements. La société a développé et distribue depuis 2006 son propre système de montage, baptisé

novotegra, qui permet une installation simple et rapide de panneaux photovoltaïques en toiture. Les systèmes de montage novotegra sont certifiés par de nombreux ETN et garanti 10 ans.