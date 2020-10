La fabrication des produits photovoltaÃ¯ques en Europe gagne en attractivitÃ©

La demande croissante en photovoltaïque, les innovations technologiques et la baisse des coûts rendent l’Europe attractive pour la fabrication de produits photovoltaïques. À cela s’ajoutent un savoir-faire existant dans la recherche et la construction de machines-outils ainsi que les problèmes actuels que connaissent les chaînes d’approvisionnement internationales dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Même si le secteur en subit encore les conséquences, des entreprises européennes comme Meyer Burger et NexWafe développent actuellement leurs capacités de production en Europe.

34% d’installations en plus en 2021

Après la baisse des commandes constatée par les constructeurs de machines-outils dans le secteur photovoltaïque au deuxième trimestre 2020 et un recul annoncé des nouvelles installations dans le monde de quatre pour cent pour atteindre 112 gigawatts (GW) sur l’ensemble de l’année 2020, SolarPower Europe prévoit dans son Global Market Outlook (GMO) 2020-2024 une croissance pouvant atteindre 34 pour cent l’année prochaine. La pandémie n’y change rien : « Le photovoltaïque est désormais souvent moins cher que d’autres technologies de production d’électricité. Et cela s’améliorera d’année en année, car la baisse des coûts en matière d’électricité solaire continue d’être plus rapide qu’avec d’autres technologies », explique Michael Schmela, ExecutiveAdvisor, Head of Market Intelligence &Member of the Leadership Team, SolarPower Europe. En Europe, on s’attend à la construction de nouvelles installations photovoltaïques représentant au moins 30 GW chaque année d’ici à 2023. Les programmes gouvernementaux de développement durable comme le pacte vert (European Green Deal) et le plan de relance pour l’Europe (EU Recovery Package) contribuent à cette tendance.

Les innovations favorisent la croissance

Les innovations sont un moteur important de ces évolutions, notamment en ce qui concerne les modules, les cellules et les plaquettes. C’est ainsi que les modules solaires ont évolué de la technologie multi-busbar aux modules à demi-cellules puis aux modules carrelés ou en bardeaux. La puissance par module et la taille des plaquettes ont elles aussi augmenté. La prochaine étape vers encore plus d’efficacité est la technologie à hétérojonction avec des rendements cellulaires supérieurs à 25 pour cent qui a valu l’Intersolar Award à REC Solar EMEA GmbH cette année.

Les innovations et les optimisations de produits, la hausse de la demande et la baisse des coûts de production incitent les sociétés solaires à rapatrier la production en Europe. Les initiatives et les alliances, comme le projet « Solar Manufacturing Accelerator », visent la relocalisation de la production en Europe et son développement. « L’Europe offre des conditions intéressantes pour la production. La fabrication de produits photovoltaïques est faisable écologiquement et économiquement, même sans subventions », explique JuttaTrube, directrice adjointe de l’Association allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA).

Meyer Burger et NexWafe développent leur production en Allemagne

L’entreprise suisse Meyer Burger développera une ligne de production de modules à Freiberg (Saxe) et Bitterfeld-Wolfen (Saxe-Anhalt), faisant ainsi revivre l’ancienne Solar Valley allemande. Le constructeur de machines-outils deviendra fabricant de modules et de cellules solaires. La production devrait démarrer au premier semestre 2021 par 400 mégawatts (MW) de cellules solaires et 400 MW de modules solaires. Elle devrait atteindre 5 GW d’ici 2026. Meyer Burger veut contribuer à la transformation écologique de l’industrie européenne et créer jusqu’à 3 500 emplois directs à moyen terme. La fabrication en Europe réduit les chaînes de distribution, les distances de transport et donc les émissions de CO2.

Et ce n’est pas le seul projet dans l’ancienne Solar Valley : à Bitterfeld-Wolfen, NexWafe, implantée en Bade-Wurtemberg, veut produire en masse et à bas coût des plaquettes de silicium, le composant jusque-là le plus cher des modules solaires. La startup a développé un processus qui réduit la perte de silicium de 90 pour cent lors de la fabrication des plaquettes. Cela ménage les ressources et réduit les coûts. La capacité de production devrait atteindre 15 GW d’ici 2026. À la fin de ce processus d’expansion de la production, les coûts des plaquettes devraient diminuer de moitié par rapport aux fabricants asiatiques qui dominent le marché actuellement. D’autres acteurs européens augmentent leur production : le fabricant norvégien de blocs et de plaquettes de silicium monocristallins NorSun augmentera ainsi sa capacité de production annuelle pour passer de 450 MW actuellement à 1 GW, ce qui réduira les coûts unitaires de 30 pour cent. NorSun prévoit d’ici 2024 d’élargir sa production à 4 ou 5 GW.

Techniques de production photovoltaïque à Intersolar Europe

Intersolar Europe 2021 présentera des solutions et produits pour la production photovoltaïque et les technologies d’automatisation, de suivi et de mesure. Le plus grand salon professionnel du monde pour l’industrie solaire proposera cette fois encore une zone d’exposition spéciale pour les techniques de production PV. Le public ciblé ne se limite pas au secteur photovoltaïque : les investisseurs du secteur des accumulateurs d’énergie ou d’autres domaines du marché de l’énergie, qui veulent financer de nouvelles capacités de production ou entreprises, y trouveront un aperçu des technologies, innovations et processus les plus récents.

La production de batteries en Europe progresse aussi. Aucune autre région du monde ne connaît une croissance aussi rapide des capacités de production pour les batteries lithium-ion. D’ici 2030, la part de la production mondiale devrait passer de 6 pour cent actuellement à 16-25 pour cent, selon les pronostics actuels. ees Europe, le salon professionnel des batteries et systèmes de stockage d’énergie le plus grand et le plus international d’Europe, fait partie de The smarter E Europe, tout comme Intersolar Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe. En tant que plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie, The smarter E Europe offre aux acteurs internationaux la possibilité d’exploiter les potentiels et modèles commerciaux transsectoriels de la nouvelle industrie énergétique.

« Compte tenu des besoins en photovoltaïque pour un couplage sectoriel, on s'attend en Europe à une croissance annuelle de plus de 100 GW dès la période 2025-2030. Cela représente un volume considérable. La crise sanitaire a montré à quel point il était crucial de renforcer les chaînes de création de valeur locales, notamment dans le cadre des projets d'hydrogène vert. Cet aspect et d'autres facteurs encore permettent la renaissance de la production photovoltaïque dans l'UE », précise JuttaTrube.

Intersolar Europe et les salons parallèles, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe, auront lieu du 9 au 11 juin 2021 dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe à la Messe München.