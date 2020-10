AccÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement rural grÃ¢ce aux EnR avec un guide mÃ©thodologique Ã©ditÃ© par la Fondation Ã‰nergies pour le Monde

L’arrivée de l’électricité n’a pas automatiquement d’impact sur le développement économique d’un territoire. Comme toutes les associations intervenant sur le terrain, la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) a fait ce constat plus d’une fois durant ses 30 années d’actions en faveur de l’accès universel à l’énergie. Ce qui l’a conduit à l’élaboration d’un guide méthodologique destiné à appuyer le développement d’activités génératrices de revenu en lien avec l’électricité.

Cet outil est le fruit d’un long travail de recherche-action mené en collaboration avec le laboratoire de sciences sociales Pacte (Université de Grenoble Alpes), les agences d’électrification rurale malgache et sénégalaise (ADER et ASER) ainsi que l’association Fimifa, à Madagascar, et le Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développement rural (GRDR), au Sénégal. Il résulte d’une expérimentation de terrain menée dans le cadre du programme PAMELA, financé par l’Agence française de développement (AFD), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et Synergie solaire, qui a permis à plusieurs dizaines d’entrepreneurs locaux, au Sénégal et à Madagascar, de bénéficier d’un accès à une électricité propre et fiable pour développer leurs activités.

La méthodologie de ce guide fait une large place aux problématiques d’emploi local, de genre et de jeunesse tout en veillant à donner les outils pour assurer la pérennité du modèle économique de l’infrastructure électrique locale. Robuste, pratique et réplicable, la méthodologie Pamela est une véritable boite à outils pour appuyer le développement d’activités productives génératrices de revenus en lien avec l’électricité.

www.fondem.ong/wp-content/uploads/2020/10/Guide-PAMELA-VF.pdf