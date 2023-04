EDF et Montpellier Méditerranée Métropole signent un protocole d’intention pour accélérer la décarbonation du territoire

Michaël Delafosse, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Luc Rémont, Président-Directeur Général d‘EDF, ont signé un protocole le mercredi 12 avril dernier à Montpellier définissant les modalités de coopération pour décarboner le territoire. Ou quand énergies renouvelables et culture se tiennent la main !

Montpellier Méditerranée Métropole s’est fixée comme objectif majeur d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans cette optique, elle a lancé un Plan Climat Air Energie Territorial permettant à sa collectivité de mettre en place une politique d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Sa volonté de mener une démarche ambitieuse de transformation au service de la transition énergétique indispensable au territoire lui confère la place de pionnière dans le domaine.

La culture sans carbone

EDF a pour ambition de rester un des leaders de la croissance bas carbone et des services aux clients et aux territoires, conformément à la raison d’être du Groupe « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants ». Afin de poursuivre et développer la collaboration entre EDF et la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse et Luc Rémont ont signé ce jour un protocole d’intention, articulée autour de grandes thématiques dont notamment : Accompagner la candidature neutre en carbone de “ Montpellier Capitale européenne de la culture 2028 ”. Dans le cadre de sa candidature à « Capitale de la culture européenne 2028 », Montpellier Méditerranée Métropole pourra bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise du groupe EDF, pour en faire une candidature vertueuse « neutre en carbone ». Sur le moyen terme, cet accompagnement a pour ambition de soutenir les orientations de Montpellier vers un grand territoire décarboné avec 10 agglomérations et communautés de communes, 146 communes et près de 900 000 habitants. Michaël Delafosse, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, a déclaré : « Pour lutter contre le changement climatique et atténuer les effets de la crise énergétique que nous subissons, notre territoire est résolument engagé pour réduire son empreinte carbone et atteindre la neutralité d’ici à 2050. La Métropole de Montpellier s’est dotée d’un plan climat ambitieux dans lequel nous souhaitons partager les objectifs de transition écologique et énergétique avec les partenaires économiques locaux. Cette lettre d’intention cosignée avec EDF détaille des axes de travail communs et la volonté d’accélérer le développement durable de notre territoire, significativement en matière d’énergies renouvelables. Par ailleurs, l’intérêt de ce grand groupe national pour notre candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2028 est un véritable atout. »

Co-développer la filière ENR

Montpellier est le “ Hub des ENR ” avec une dimension internationale qui se renforce. EDF Renouvelables, filiale du Groupe, est un des leaders mondiaux du renouvelable et s’est implantée depuis 2020 à Montpellier, créant jusqu’ici 270 emplois et disposant d’importantes perspectives de croissance. Le protocole vise à soutenir le développement de la filière ENR sur les terrains suivants :

Emplois et compétences : la Métropole souhaite entériner et accompagner l’implantation d’emplois du groupe EDF sur le territoire dans le domaine de l’énergie

Innovation : le Bic de Montpellier, 5 ème incubateur mondial et reconnu dans son domaine, souhaite accompagner le développement des filières d’avenir sur son territoire. Une étude d’opportunité, visant à créer à Montpellier un incubateur dans le domaine de l’énergie, est engagée.

Accompagner et sécuriser la décarbonation du bassin de vie

EDF et Montpellier pourront étudier ensemble l’opportunité de la création d’une coopérative carbone à l’échelle du bassin de vie afin, chargée d’assurer sa décarbonation.

Réduire les impacts économiques et écologiques des infrastructures de la métropole

La crise énergétique réinterroge sur les modalités de gestion et la performance attendue à long terme des équipements. Comme pour la mobilité décarbonnée et sur demande de la métropole, EDF et ses filiales pourront accompagner les réflexions ayant pour ambition de réduire les impacts générés par les infrastructures (bâtiments, piscines, réseaux de chauds et froids, éclairage public).

Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF, a précisé : « Le groupe EDF est fier de cosigner cette lettre d’intention dont l’objectif est d’accélérer la décarbonation de la Métropole de Montpellier en construisant des solutions locales innovantes et durables. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la raison d’être d’EDF qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le territoire de la Métropole de Montpellier, berceau du développement des renouvelables en France, est un fer de lance de la transition énergétique et l’ensemble des collaborateurs d’EDF aura à cœur d’identifier et mettre œuvre des solutions coconstruites.»