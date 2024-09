Forum EnerGaÃ¯a : les inscriptions sont ouvertes !

Cette année, EnerGaïa aura lieu les mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2024 au Parc des Expositions de Montpellier. Plus de 500 exposants sont attendus, répartis dans 5 halls d’exposition sur plus de 24 000 m². De quoi trouver quelques certitudes avant de se lancer dans des projets liés à la transition énergétiques !

Reconnu comme un rendez-vous incontournable du secteur, le Forum EnerGaïa réunit l’ensemble des acteurs du vaste écosystème des EnR, de la production aux applications en passant par les services associés sur les marchés clés : énergie, bâtiment, agriculture, mobilité, industrie… C’est le carrefour business pour toute la chaîne d’expertise des filières des énergies renouvelables : production, distribution, installation, services… toutes les solutions et technologies sont là pour permettre aux développeurs et aux décideurs, publics et privés, de trouver des réponses concrètes et transversales pour le déploiement de leurs projets. Élus, professionnels, étudiants : après une pause estivale, le moment est venu de s’atteler aux défis que vous réservent cette rentrée. Pour vous soutenir dans cette démarche, les inscriptions visiteurs au Forum EnerGaïa, sont ouvertes !

Nouveautés et programme

• L’ouverture d’un nouveau Pavillon thématique sur la chaleur solaire, en collaboration avec Enerplan : le syndicat des professionnels de l’énergie solaire. Celui-ci s’ajoute aux deux autres pavillons thématiques, Bâtiment Durable et Emploi et Formation. Ces 3 thématiques correspondent à des enjeux clés du secteur qui seront traités sur le salon.

• Le lancement des Trophées de l’innovation. Quatre prix seront décernés dans des catégories inédites et transversales : Prix International, Prix Déployabilité, Prix Ecosystème, Prix Circularité. 12 innovations sélectionnées par un comité d’experts seront mises en valeur au sein d’un espace dédié, la Galerie de l’innovation, au cœur du Forum. Les lauréats seront dévoilés, à l’issue de live ptichs devant le jury et les visiteurs, lors d’une cérémonie de remise des prix organisée sur le salon le 12 décembre.

• Un programme de près de 100 conférences, tables-rondes, ateliers et pitchs en présence d’intervenants experts.

• 2 espaces Business Meeting accueilleront les rendez-vous d’affaires pour rencontrer les exposants, trouver les solutions adaptées à chaque projet, développer son réseau et gagner en efficacité de visite. Visiteurs inscrits et exposants pourront prendre leurs rendez-vous d’affaires simplement et gratuitement via le site internet.

www.energaia.fr