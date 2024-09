Rexel et GreenYellow annoncent un partenariat commercial destinÃ© Ã  accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique des entreprises

Rexel, leader mondial de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l’énergie, et GreenYellow, acteur international de la transition énergétique décentralisée, viennent de signer un partenariat commercial. Ainsi, une combinaison unique d’expertises et de ressources sera proposée aux clients industriels et tertiaires, des solutions énergétiques complètes et financées répondant à des besoins croissants en matière de transition énergétique.

GreenYellow et Rexel, deux acteurs majeurs du monde de l’énergie, unissent leurs forces pour proposer à leurs clients des offres énergétiques intégrées, clé en main, et sur-mesure. Il s’agit d’offres globales comprenant : les équipements et systèmes technologiques adaptés au contexte client, le financement, l’installation, puis l’exploitation de ces dispositifs ; le tout adossé à un service de conseil personnalisé et des engagements de performance garantie. Qu’il s’agisse d’installer et d’exploiter des centrales photovoltaïques, des solutions d’efficacité énergétique[1], ou des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), GreenYellow apportera son savoir-faire technique, opérationnel et financier. « Ce partenariat avec Rexel est en ligne avec notre stratégie partenariale de croissance. En combinant nos expertises respectives, nous offrons aux clients Tertiaire et Industrie une gamme intégrée et évolutive de produits et services tiers-financés de production d’énergie verte et de maîtrise de l’énergie, accélérant ainsi leur transition énergétique. » souligne Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

Une cinquantaine de projets par an dans le viseur

De son côté, Rexel mettra à disposition sa force commerciale dédiée aux utilisateurs industriels et tertiaires, ainsi que son bureau d’études spécialisé en efficacité énergétique et électrification. Ce dernier apportera également sa puissance logistique et sa connaissance approfondie de l’écosystème local grâce à ses partenaires installateurs, garantissant ainsi une mise en œuvre rapide et efficace des projets. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de Rexel. Nous sommes ravis de collaborer avec GreenYellow pour faire émerger une proposition de valeur unique sur des marchés communs et profiter de nombreuses synergies commerciales. Cette démarche permettra à nos clients de maximiser leurs économies d’énergie dans un contexte contraint. » ajoute Thomas Moreau, Président de Rexel France et Italie. Cette collaboration se matérialisera dès le mois de décembre avec le lancement d’un premier projet de centrale photovoltaïque en ombrière pour le compte d’un logisticien de renom. Au total, ce n’est pas moins d’une cinquantaine de projets par an que les deux partenaires visent à porter ensemble.

[1] Eclairage, production d’air comprimé et systèmes CVC, réfrigérations industrielles & commerciales, chaleur et vapeur industrielles, Pilotage intelligent via une GTB