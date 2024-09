Le Premier ministre indien Modi appelle Ã  la dÃ©mocratisation de la fabrication et de la technologie solaires

Le Premier ministre Narendra Modi s’est virtuellement adressé au Festival solaire international 2024 inaugural, organisé par l’Alliance solaire internationale (ISA) les 5 et 6 septembre derniers. Avec 119 pays membres et signataires, l’ISA s’efforce de faire progresser l’adoption de l’énergie solaire dans le monde, en se concentrant particulièrement sur les pays en développement.

“Le monde doit s’attaquer collectivement au déséquilibre des investissements dans les énergies renouvelables. La fabrication et la technologie solaires doivent être démocratisées pour aider les pays en développement. En tant que cofondatrice de l’ISA, l’Inde s’est engagée à travailler avec le monde entier pour un avenir vert et inclusif. L’ISA, par le biais d’une politique et d’une action globales, mène le monde vers un avenir alimenté par le soleil”, a déclaré le Premier Ministre indien Modi.

Des discussions exclusives avec Africa50

La mission de l’ISA est de faire de l’énergie solaire le fondement d’une planète prospère et durable La croissance robuste du solaire d’une année sur l’autre est le moteur de l’amélioration économique et de la transformation mondiale. « Cependant, les investissements restent concentrés dans quelques pays, et il est essentiel d’élargir l’accès à l’énergie solaire à l’échelle mondiale » confie Ajay Mathur, directeur général de l’ISA, qui a justement salué les efforts déployés par l’ISA pour accélérer la croissance de l’énergie solaire à l’échelle mondiale. En marge du festival, l’ISA a ainsi annoncé qu’elle avait entamé des discussions exclusives avec Africa50, afin qu’elle serve de gestionnaire d’investissement potentiel pour la Facilité solaire africaine (ASF) proposée par l’ISA. L’ASF est une initiative de 200 millions de dollars destinée à débloquer des investissements dans des projets solaires distribués dans toute l’Afrique. En offrant des solutions de financement sur mesure et rentables, le mécanisme vise à combler les lacunes d’un marché actuellement mal desservi, où la taille réduite des projets et les risques élevés perçus ont entravé les investissements dans l’énergie solaire.

Un avenir inclusif et alimenté par l’énergie solaire

Le Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay a félicité l’ISA pour son aide au développement de l’énergie solaire dans les zones rurales par le biais d’un soutien réglementaire et d’un renforcement des capacités. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a souligné de son côté le rôle de l’ISA pour atteindre 30 % d’énergie solaire d’ici à 2030, ce qui est vital pour les petits États insulaires en développement vulnérables au climat comme l’île Maurice. Les vice-présidents et vice-présidents de l’ISA de la région Amérique latine et Caraïbes et de la région Asie et Pacifique ont également pris la parole lors de l’inauguration, de même que S.E. Damien Syed, chef de mission adjoint de l’ambassade de France à New Delhi, qui représentait la coprésidence française de l’ISA. Le Festival solaire international 2024 marque une étape décisive dans le cheminement mondial vers un avenir inclusif et alimenté par l’énergie solaire. En réunissant des chefs d’État, des diplomates, des chefs d’entreprise et des responsables locaux, des jeunes et des experts, le festival a permis de renforcer la collaboration et de mettre en place des mécanismes financiers novateurs pour que l’énergie solaire atteigne les régions mal desservies.