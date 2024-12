Ecojoko et APsystems annoncent un partenariat stratÃ©gique pour rendre le photovoltaÃ¯que accessible Ã  tous

Lors du forum Energaïa 2024, le spécialiste des micro-onduleurs APsystems et la start-up ecojoko, experte en optimisation énergétique des foyers, annoncent un partenariat visant à démocratiser l’accès au photovoltaïque résidentiel. Grâce à une application mobile et un afficheur, les foyers bénéficieront d’une plateforme unique permettant de suivre à la fois leur consommation énergétique et leur surplus de production en temps réel. L’objectif : offrir une solution simple et performante dans un contexte où la demande pour des solutions énergétiques durables n’a jamais été aussi forte !

Ecojoko, avec son afficheur et son application de gestion de la consommation, s’associe aux technologies d’APsystems. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises combinent leurs expertises pour offrir aux particuliers une solution tout-en-un, à la fois simple à installer et plus rentable à long terme.

Une collaboration inédite pour rendre le photovoltaïque accessible à tous et réduire la facture d’électricité des Français

Les données des micro-onduleurs APsystems seront directement intégrées dans la solution ecojoko, permettant aux foyers de maximiser leur autoconsommation. Les utilisateurs pourront surveiller en temps réel la production d’énergie de leur installation photovoltaïque et suivre la consommation de leur foyer. Sur l’afficheur dédié, ils verront en instantané ces données assurant ainsi un suivi simple, efficace et accessible pour tout le foyer.

“Avec ce partenariat, nous offrons aux Français une solution complète et fluide pour gérer leur consommation d’énergie et leur production photovoltaïque. Cette innovation permettra à chaque utilisateur de prendre des décisions éclairées et d’agir pour réduire sa facture énergétique tout en contribuant à la transition énergétique.” déclare Laurent Bernard, co-fondateur d’ecojoko. “Nous croyons fermement que cette approche va transformer l’expérience du photovoltaïque résidentiel et rendre l’énergie solaire accessible à tous.”

“Ce partenariat avec ecojoko en France s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’APsystems de proposer à la fois aux professionnels du solaire et aux utilisateurs, un écosystème applicatif ouvert, en matière de gestion énergétique permettant à nos clients de tirer pleinement parti de leur installation photovoltaïque en maximisant leur taux d’autoconsommation. Nous sommes impatients de voir l’impact de cette solution sur le quotidien des utilisateurs.” explique Olivier Jacques, Président Global d’APsystems.

Un bêta-test pour 1 500 foyers

Le partenariat débutera avec un bêta-test impliquant 1 500 utilisateurs ecojoko, déjà équipés de microonduleurs APsystems. Ces utilisateurs auront l’opportunité de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités offertes par la solution.

> Sur l’afficheur ecojoko : en un coup d’oeil, tous les membres du foyer pourront connaître la consommation du foyer et le surplus de production, actualisé toutes les 5 secondes.

> Sur l’application : retrouvez toutes les mesures pour une gestion simplifiée de la consommation et de la production en kWh et €, en un clic :

> Consommation

> Injection

> Production

> Autoconsommation journalière

> Coaching personnalisé pour réduire la consommation du foyer et permettant d’atteindre 18% de baisse de consommation en moyenne.

Cette solution représente une avancée majeure pour les particuliers souhaitant maîtriser leur consommation énergétique et rendre leurs investissements dans le photovoltaïque encore plus rentables. En offrant une technologie fiable et une interface intuitive de gestion énergétique, cette collaboration facilite l’accès au photovoltaïque, un secteur encore trop complexe pour de nombreux ménages.