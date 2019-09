EIT InnoEnergy lance un appel Ã  start-up du secteur de lâ€™Ã©nergie en France

EIT InnoEnergy, l’accélérateur européen de l’innovation dans l’énergie durable, soutenu par l’Institut Européen de l’Innovation et de la Technologie, lance un nouvel appel à tous les innovateurs français du secteur de l’énergie qui souhaitent participer à la transition énergétique. Les candidats sélectionnés lors de cet appel à start-up pourront rejoindre le prestigieux programme d’accélération Highway®, un accompagnement sur-mesure pour accélérer la mise sur le marché de leurs solutions innovantes.

Le programme Highway® a été créé pour accélérer la transition énergétique, réduire les émissions de CO2 et assurer l’approvisionnement en énergie partout en Europe. Le but de cet appel est de trouver les entreprises les plus innovantes du secteur de l’énergie, qui ont un concept éprouvé et qui pourront bénéficier du soutien d’InnoEnergy dans les prochaines phases de leur développement.

Le programme va bien au-delà du financement et offre aux projets accompagnés l’accès à un réseau de confiance de plus de 430 partenaires industriels, de capital risqueurs dans les cleantech et d’instituts de recherche. Les services de la Highway® aident les start-up sur de multiples points : études de marché, amélioration et développement produits et pilotes, business plan, premiers clients, suivi et gestion d’équipe, coaching et formations, opportunités de financement, etc.

“Nous avons déjà accompagné 40 start-up françaises en les aidant à avoir un impact tangible sur la transition énergétique, mais nous voulons faire plus. L’innovation et la créativité sont primordiales pour permettre un changement positif dans le secteur de l’énergie, et c’est notre mission de donner aux start-up tout le support dont elles ont besoin pour transformer leurs idées en solutions commercialisables. Notre programme Highway® répond aux défis majeurs que rencontrent les jeunes entreprises, tels que l’accès à des compétences commerciales dont elles ont besoin pour contacter les bonnes personnes. Avoir un partenaire expert comme InnoEnergy et son écosystème dynamique de partenaires industriels peut faire toute la différence.”, explique Richard Biagioni, CEO d’InnoEnergy France.

InnoEnergy a accompagné 289 start-up à travers l’Europe, permettant le développement de technologies innovantes pour relever le défi énergétique de notre société et créer un nombre d’emploi significatif, 1741 jusqu’ici. Pour donner un exemple, grâce à l’accompagnement d’InnoEnergy, la start-up française Wattalps, qui développe un système avancé de batteries lithium, s’est beaucoup renforcée. En mars 2019, Wattalps a fini dans le top 10 du concours international des start-up les plus innovantes du stockage électrique. En juin, elle annonçait une levée de fonds de 2,2 millions d’euros pour sa solution de batteries modulaires. Les candidatures pour cet appel à start-up français sont ouvertes toute l’année. Pour bénéficier d’un accompagnement à partir de 2019, envoyer votre candidature dès maintenant.