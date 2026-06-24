Fortes chaleurs 2026 : les premiÃ¨res donnÃ©es de terrain confirment les bÃ©nÃ©fices de lâ€™agrivoltaÃ¯sme

Alors que la France est confrontÃ©e Ã un Ã©pisode de canicule gÃ©nÃ©ralisÃ© et que les agriculteurs doivent faire face Ã des conditions de plus en plus extrÃªmes, les premiers retours de terrain des installations agrivoltaÃ¯ques de TSE mettent en Ã©vidence des effets concrets sur le microclimat des parcelles et le confort des animaux d’Ã©levage.

Grandes cultures : jusqu’Ã 4Â°C de moins au niveau des plantes

Sur le site de Chadeleuf (Puy-de-DÃ´me), dÃ©diÃ© aux grandes cultures, les relevÃ©s effectuÃ©s lors des journÃ©es Ã plus de 30Â°C fin mai 2026 montrent que :

la tempÃ©rature moyenne de l’air au niveau des plantes est rÃ©duite d’environ 4Â°C sous l’ombriÃ¨re agrivoltaÃ¯que par rapport Ã la parcelle tÃ©moin ;

cet effet est particuliÃ¨rement marquÃ© au moment le plus chaud de la journÃ©e.

Autre indicateur de la prÃ©cocitÃ© de la saison : l’agriculteur du site a moissonnÃ© son orge le 23 juin.

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Ã‰levage : des vaches qui restent plus longtemps Ã l’extÃ©rieur

Sur le site de Souleuvre-en-Bocage (Calvados), consacrÃ© Ã l’Ã©levage bovin, les observations montrent queÂ :

les vaches de la zone tÃ©moin, sans ombre, rentrent au bÃ¢timent dÃ¨s 9h30 ;

les vaches bÃ©nÃ©ficiant de l’ombre de la canopÃ©e agrivoltaÃ¯que restent Ã l’extÃ©rieur jusqu’Ã midi, heure habituelle de retour.

Yoann Bizet, exploitant agricole tÃ©moigneÂ : Â« nous nous sommes aperÃ§us que passÃ©s 20 degrÃ©s, le troupeau tÃ©moin attend directement Ã la barriÃ¨re pour rentrer dans le bÃ¢timent contrairement au troupeau sous l’ombriÃ¨re, qui lui souffre bien moins de la tempÃ©ratureÂ Â»

Lâ€™innovation au service de l’adaptation climatique

Ces rÃ©sultats s’appuient sur les technologies dÃ©veloppÃ©es par les 22 ingÃ©nieurs du centre R&D de TSE. Les Ã©quipes conÃ§oivent et dÃ©veloppent des solutions associant le pilotage intelligent des panneaux agrivoltaÃ¯ques, les systÃ¨mes d’irrigation connectÃ©s permettant jusqu’Ã 30 % d’Ã©conomies d’eau et les algorithmes d’optimisation climatique destinÃ©s Ã accompagner l’adaptation des exploitations agricoles.