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Fortes chaleurs 2026 : les premiÃ¨res donnÃ©es de terrain confirment les bÃ©nÃ©fices de lâ€™agrivoltaÃ¯sme

Publié le 24 June 2026

Alors que la France est confrontÃ©e Ã  un Ã©pisode de canicule gÃ©nÃ©ralisÃ© et que les agriculteurs doivent faire face Ã  des conditions de plus en plus extrÃªmes, les premiers retours de terrain des installations agrivoltaÃ¯ques de TSE mettent en Ã©vidence des effets concrets sur le microclimat des parcelles et le confort des animaux d’Ã©levage.

 

Grandes cultures : jusqu’Ã  4Â°C de moins au niveau des plantes

 

Sur le site de Chadeleuf (Puy-de-DÃ´me), dÃ©diÃ© aux grandes cultures, les relevÃ©s effectuÃ©s lors des journÃ©es Ã  plus de 30Â°C fin mai 2026 montrent que :

  • la tempÃ©rature moyenne de l’air au niveau des plantes est rÃ©duite d’environ 4Â°C sous l’ombriÃ¨re agrivoltaÃ¯que par rapport Ã  la parcelle tÃ©moin ;
  • cet effet est particuliÃ¨rement marquÃ© au moment le plus chaud de la journÃ©e.

 

Autre indicateur de la prÃ©cocitÃ© de la saison : l’agriculteur du site a moissonnÃ© son orge le 23 juin.

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Ã‰levage : des vaches qui restent plus longtemps Ã  l’extÃ©rieur

 

Sur le site de Souleuvre-en-Bocage (Calvados), consacrÃ© Ã  l’Ã©levage bovin, les observations montrent queÂ :

 

  • les vaches de la zone tÃ©moin, sans ombre, rentrent au bÃ¢timent dÃ¨s 9h30 ;
  • les vaches bÃ©nÃ©ficiant de l’ombre de la canopÃ©e agrivoltaÃ¯que restent Ã  l’extÃ©rieur jusqu’Ã  midi, heure habituelle de retour.

 

Yoann Bizet, exploitant agricole tÃ©moigneÂ : Â« nous nous sommes aperÃ§us que passÃ©s 20 degrÃ©s, le troupeau tÃ©moin attend directement Ã  la barriÃ¨re pour rentrer dans le bÃ¢timent contrairement au troupeau sous l’ombriÃ¨re, qui lui souffre bien moins de la tempÃ©ratureÂ Â»

 

Lâ€™innovation au service de l’adaptation climatique

 

Ces rÃ©sultats s’appuient sur les technologies dÃ©veloppÃ©es par les 22 ingÃ©nieurs du centre R&D de TSE. Les Ã©quipes conÃ§oivent et dÃ©veloppent des solutions associant le pilotage intelligent des panneaux agrivoltaÃ¯ques, les systÃ¨mes d’irrigation connectÃ©s permettant jusqu’Ã  30 % d’Ã©conomies d’eau et les algorithmes d’optimisation climatique destinÃ©s Ã  accompagner l’adaptation des exploitations agricoles.

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