Interview: Antoine Huard : Â« Notre dÃ©fi : transformer lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable en molÃ©cules Â»

Antoine Huard, Cofondateur & Directeur GÃ©nÃ©ral de Verso Energy qui compte une soixantaine de collaborateurs, lance un plaidoyer pour les EnR Ã lâ€™heure oÃ¹ de nombreuses incertitudes entravent leur dÃ©veloppement en France. Avec Ã la clÃ© un marchÃ© actuel plutÃ´t morose ! Reste que pour Antoine Huard, les pouvoirs publics semblent dÃ©sormais avoir pris la mesure de lâ€™enjeu Ã©conomique et de souverainetÃ© que reprÃ©sente lâ€™Ã©lectrification. Mettre un frein Ã lâ€™essor des EnR serait irresponsableâ€¦ Questions-rÃ©ponses avec un optimiste de volontÃ© !

Plein Soleil : En tant quâ€™acteur majeur du renouvelable, comment analysez-vous le marchÃ© franÃ§ais actuel de lâ€™Ã©lectricitÃ© ?

Antoine Huard : On observe actuellement une transformation qui Ã©tait prÃ©visible. Nous sommes en train de muter dâ€™un marchÃ© de dÃ©veloppeur avec des contrats dâ€™achat Ã long terme sur 20 ans passÃ©s avec lâ€™Etat, Ã un marchÃ© dâ€™Ã©nergÃ©ticiens. Nous sortons de modÃ¨les accusÃ©s dâ€™Ãªtre Â« rentiers Â» pour passer Ã des modÃ¨les de marchÃ©. Dans cette dynamique, de nombreux griefs qui ont Ã©tÃ© faits aux renouvelables sont obsolÃ¨tes : leur coÃ»t exorbitant pour la collectivitÃ©, la recyclabilitÃ© des panneaux, les mauvaises ondes Ã©mises par les onduleursâ€¦ Les arguments fallacieux sâ€™effondrent les uns aprÃ¨s les autres.

Â« ArrÃªter les EnR, une erreur gravissime Â»

PS : Et pourtant, nombreux sont encore ceux qui les dÃ©nigrent et estiment que nous nâ€™en avons plus besoin, que le parc est dÃ©jÃ suffisant.

AH : Plus besoin, lâ€™avenir le dira. Lâ€™Ã©lectricitÃ© câ€™est le pÃ©trole du 21Ã¨me siÃ¨cle. Notre dÃ©fi collectif est de transformer notre Ã©lectricitÃ© bas-carbone et renouvelable en intelligence â€“ pour reprendre lâ€™expression trÃ¨s parlante du CEO de Mistral Arthur Mensch â€“, mais aussi en mobilitÃ© avec lâ€™essor des vÃ©hicules Ã©lectriques, et en molÃ©cules vertes pour remplacer les molÃ©cules fossiles qui reprÃ©sentent encore 80% de notre mix Ã©nergÃ©tique. Lâ€™Ã©lectricitÃ© peut Ãªtre transformÃ©e en hydrogÃ¨ne pour remplacer le charbon et le gaz dans lâ€™industrie sidÃ©rurgique, en e-SAF (Sustainable Aviation Fuels) pour remplacer le kÃ©rosÃ¨ne fossile dans lâ€™aviation, ou encore en e-MÃ©thanol ou e-Ammoniac pour le transport maritime. Lâ€™Ã©lectricitÃ© va Ãªtre au cÅ“ur de tout. Et certains disent quâ€™il faudrait arrÃªter le dÃ©veloppement des EnR ? Ce serait un pari extrÃªmement aventureux, dâ€™autant que lâ€™on voit bien que les nouveaux EPR mettront du temps Ã sortir de terre. Â Â

PS : Reste quâ€™actuellement, nous avons trop dâ€™Ã©lectricitÃ© en Europe avec une multiplication des pÃ©riodes de prix nÃ©gatifs dÃ¨s le printemps venu. Cet argument des contempteurs des EnR ne tient pas ?

AH : Les prix nÃ©gatifs sont au moins autant le reflet dâ€™un manque dâ€™exploitation des gisements de flexibilitÃ©, que de la situation actuelle de surcapacitÃ©. Je me rÃ©pÃ¨te, il serait particuliÃ¨rement risquÃ© de mettre le pied sur le frein. Mieux voir avoir des excÃ©dents temporaires quâ€™une pÃ©nurie future. Nous avons payÃ© pour voir lors de la crise Ã©nergÃ©tique de 2022-2023. Au contraire, lâ€™Ã©conomie franÃ§aise sâ€™oriente avec force vers lâ€™Ã©lectrification. Nous allons vers une grande transition, Ã lâ€™instar du plan Messmer dans les annÃ©es 70 avec le nuclÃ©aire. Nous allons y arriver.

Â« La France a la capacitÃ© de devenir le leader europÃ©en de lâ€™Ã©lectrification Â»

PS : Le pessimisme est dâ€™humeur, lâ€™optimisme est de volontÃ© disait le philosophe Alain. Vous semblez avoir lâ€™optimisme et la volontÃ© dâ€™y croire malgrÃ© le contexte ambiant marquÃ© par des antagonismes politiques.

AH : Oui, nous sommes optimistes. Vous savez, nous Verso Energy, faisons partie de lâ€™Ã©quipe de France de lâ€™Ã©lectrification, et le seul atout de la France aujourdâ€™hui face aux pÃ©nuries et aux risques gÃ©opolitiques, câ€™est lâ€™Ã©lectrification Ã marche forcÃ©e. On ne peut pas tout arrÃªter maintenant en disant quâ€™avec 14 EPR tout ira bien. Câ€™est un leurre. Il serait dâ€™ailleurs irresponsable de mettre un frein Ã quelque filiÃ¨re Ã©lectrique que ce soit, le nuclÃ©aire, le solaire, lâ€™Ã©olien, le stockage ou les systÃ¨mes de flexibilitÃ©. Quant aux antagonismes politiques, je pense honnÃªtement que le sujet de lâ€™Ã©lectrification est dÃ©sormais transpartisan. Lâ€™Ã©lectricitÃ© est devenue essentielle, elle est au cÅ“ur des enjeux de lâ€™Ã©conomie et de la souverainetÃ© du pays. La plupart des partis lâ€™ont intÃ©grÃ©e.

PS : Les EnR ne sont donc plus un truc dâ€™Ã©colos ?Â Â Â Â Â Â

AH : Les EnR ont souvent Ã©tÃ© instrumentalisÃ©es et associÃ©es Ã lâ€™Ã©cologie politique, ce qui leur a portÃ© prÃ©judice par le passÃ© – dans des dÃ©bats par ailleurs souvent consternants. Aujourdâ€™hui, si les Chinois installent plus de 600 GW de solaire par an, ce nâ€™est pas par conviction Ã©colo. Les EnR ont gagnÃ© la partie, elles sont devenues compÃ©titives et sont une chance dans la course Ã lâ€™Ã©lectrification que se livrent les principales Ã©conomies du globe. En 2025, la croissance mondiale de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© dans le monde a Ã©tÃ© intÃ©gralement satisfaite par le dÃ©ploiement des nouvelles capacitÃ©s renouvelables. Certes, en France la filiÃ¨re a connu des jours meilleurs, mais elle a su se relever de difficultÃ©s autrement plus ardues. Au-delÃ des dÃ©fis conjoncturels du moment, les perspectives pour la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© nâ€™ont jamais Ã©tÃ© aussi solides. Certains scÃ©narios de RTE qui Ã©taient considÃ©rÃ©s optimistes par certains, apparaissent dÃ©sormais comme rÃ©alistes : la crise du dÃ©troit dâ€™Ormuz a dopÃ© lâ€™adoption des vÃ©hicules Ã©lectriques, les canicules accÃ©lÃ¨rent les ventes de PAC rÃ©versibles et de climatiseursâ€¦ Face Ã ces dÃ©fis multiples, notre pays aura besoin des EnR. Et si les bonnes dÃ©cisions sont prises aujourdâ€™hui, la France a tous les atouts pour devenir le leader europÃ©en de lâ€™Ã©lectrification.

Â« Il faut Ãªtre lucide sur le fait que les appels dâ€™offres ne seront pas Ã©ternels Â»

PS : Du cÃ´tÃ© de Verso Energy, oÃ¹ en est votre activitÃ© solaire ?

AH : Nous disposons dâ€™un parc de centrales solaires au sol en opÃ©rations ou en construction totalisant une puissance cumulÃ©e de prÃ¨s de 100 MW et nous accÃ©lÃ©rons sur le stockage avec la mise en service dâ€™une centrale hybride fin juillet. Nous poursuivons notre dÃ©veloppement – cela dit les incertitudes sur le cadre rÃ©glementaire nous interpellent. Il faut Ãªtre lucide sur le fait que les appels dâ€™offres ne seront pas Ã©ternels, mais lâ€™absence de visibilitÃ© actuelle est trÃ¨s dommageable. Il revient Ã lâ€™Etat de jouer son rÃ´le en fixant un cadre clair, ce qui nâ€™est pas nÃ©cessairement synonyme de coÃ»ts pour les finances publiques. Pour lâ€™heure, le calendrier des appels dâ€™offres sâ€™arrÃªte cet Ã©tÃ©, mÃªme si la ministre dÃ©lÃ©guÃ©e Maud BrÃ©geon vient de faire des promesses pour cet automne et pour dÃ©but dâ€™annÃ©e 2027. Nous verrons bien mais une chose est sÃ»re, cela ne remet en rien en cause nos convictions sur lâ€™avenir des EnR ni notre ambition. Nous sommes une entreprise intÃ©grÃ©e de lâ€™Ã©lectron jusquâ€™Ã la molÃ©cule : nos coÃ»ts de production dâ€™hydrogÃ¨ne et dâ€™e-SAF dÃ©pendent Ã 70% du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© – et nos futures usines en consommeront beaucoup, offrant un dÃ©bouchÃ© naturel Ã nos projets EnR. Â Â Â

PS : Justement, oÃ¹ en sont vos projets de fabrication dâ€™hydrogÃ¨ne et dâ€™e-SAF via lâ€™Ã©lectricitÃ© verte ?

AH : CarlHYng, notre premiÃ¨re usine implantÃ©e Ã Carling en Moselle, devrait entrer en construction au premier trimestre 2027 pour un investissement de lâ€™ordre de 130 millions dâ€™euros. Nous avons signÃ© un contrat ferme de long terme (10 ans) pour fournir de lâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable au sidÃ©rurgiste allemand SHS, un client trÃ¨s solide dont lâ€™histoire remonte au XVIÃ¨me siÃ¨cle mais nâ€™en fait pas moins partie des pionniers ouvrant la voie Ã la production dâ€™acier vert Ã grande Ã©chelle. A notre connaissance, ce contrat dâ€™offtake est une premiÃ¨re en Europe. Une telle usine comporte des Ã©lectrolyseurs qui produisent de lâ€™hydrogÃ¨ne, mais sont aussi des leviers de flexibilitÃ©, car ils sont pilotables et peuvent notamment sâ€™effacer pendant les pÃ©riodes de pointe.

Â« Quand je vous dis que nous allons avoir besoin dâ€™Ã©lectricitÃ© verte Ã lâ€™avenirâ€¦ Â»

PS : Quid de la production dâ€™e-SAF ? Â Â Â Â Â Â Â

AH : Sâ€™agissant du carburant de synthÃ¨se Ã destination de lâ€™aÃ©ronautique, nous portons le projetDEZiR (DÃ©carbonation en Seine-Eure et sur la Zone industrielle de Rouen) en Normandie dont la mise en service est prÃ©vue en 2030 pour un investissement de 1,5 milliards dâ€™euros. Lâ€™ingÃ©nierie a Ã©tÃ© confiÃ©e au groupe Technip Energies, qui a Ã©galement pris une participation dans le projet. Cette premiÃ¨re usine constitue un standard que nous aurons vocation Ã rÃ©pliquer sur trois autres projets similaires en France, ce qui sera un facteur important de baisse des coÃ»ts. Chacune de ces usines consommera un volume de 3 TWh par an. Â Quand je vous dis que nous allons avoir besoin dâ€™Ã©lectricitÃ© verte Ã lâ€™avenirâ€¦

PS : Un dernier mot de votre dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯que dâ€™Outarville dont vous venez de prÃ©senter le bilan dâ€™exploitation de la premiÃ¨re annÃ©e ?

AH : Un an aprÃ¨s la mise en service de notre centrale agrivoltaÃ¯que pilote (600 kWc) Â« PÃ©pite de Beauce Â» Ã Outarville, nous avons rÃ©cemment pu partager les premiers retours dâ€™expÃ©rience de cette installation expÃ©rimentale sur trackers. RÃ©sultat sans appel : les cultures, lâ€™orge en lâ€™occurrence, poussent aussi bien sous les panneaux quâ€™en plein champ, accusant simplement un dÃ©calage de maturitÃ© de deux semaines. Point important, sous la canicule actuelle, les cultures souffrent beaucoup moins avec des tempÃ©ratures qui peuvent Ãªtre infÃ©rieures de 6Â°C sous les panneaux. Quand on ajoute les autres bÃ©nÃ©fices constatÃ©s – protection contre la grÃªle et le gel, rÃ©duction des besoins dâ€™irrigation – ce retour dâ€™expÃ©rience se rÃ©vÃ¨le trÃ¨s positif. Nous allons tester avec dâ€™autres cultures et diffÃ©rents modes de pilotage des trackers pour monter en compÃ©tence. De quoi optimiser notre pipeline agrivoltaÃ¯que en dÃ©veloppement ! Â Â Â Â Â

Interview

Antoine HuardÂ : Â«Â Notre dÃ©fiÂ : transformer lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable en molÃ©culesÂ Â»

Antoine Huard, Cofondateur & Directeur GÃ©nÃ©ralÂ de Verso Energy qui compte une soixantaine de collaborateurs, lance un plaidoyer pour les EnR Ã lâ€™heure oÃ¹ de nombreuses incertitudes entravent leur dÃ©veloppement en France. Avec Ã la clÃ© un marchÃ© actuel plutÃ´t moroseÂ ! Reste que pour Antoine Huard, les pouvoirs publics semblent dÃ©sormais avoir pris la mesure de lâ€™enjeu Ã©conomique et de souverainetÃ© que reprÃ©sente lâ€™Ã©lectrification. Mettre un frein Ã lâ€™essor des EnR serait irresponsableâ€¦ Questions-rÃ©ponses avec un optimiste de volontÃ©Â !

Plein SoleilÂ : En tant quâ€™acteur majeur du renouvelable, comment analysez-vous le marchÃ© franÃ§ais actuel de lâ€™Ã©lectricitÃ©Â ?

Antoine HuardÂ : On observe actuellement une transformation qui Ã©tait prÃ©visible. Nous sommes en train de muter dâ€™un marchÃ© de dÃ©veloppeur avec des contrats dâ€™achat Ã long terme sur 20 ans passÃ©s avec lâ€™Etat, Ã un marchÃ© dâ€™Ã©nergÃ©ticiens. Nous sortons de modÃ¨les accusÃ©s dâ€™Ãªtre Â«Â rentiersÂ Â» pour passer Ã des modÃ¨les de marchÃ©. Dans cette dynamique, de nombreux griefs qui ont Ã©tÃ© faits aux renouvelables sont obsolÃ¨tesÂ : leur coÃ»t exorbitant pour la collectivitÃ©, la recyclabilitÃ© des panneaux, les mauvaises ondes Ã©mises par les onduleursâ€¦ Les arguments fallacieux sâ€™effondrent les uns aprÃ¨s les autres.

Â«Â ArrÃªter les EnR, une erreur gravissimeÂ Â»

PSÂ : Et pourtant, nombreux sont encore ceux qui les dÃ©nigrent et estiment que nous nâ€™en avons plus besoin, que le parc est dÃ©jÃ suffisant.

AHÂ : Plus besoin, lâ€™avenir le dira. Lâ€™Ã©lectricitÃ© câ€™est le pÃ©trole du 21Ã¨me siÃ¨cle. Notre dÃ©fiÂ collectif est de transformer notre Ã©lectricitÃ© bas-carbone et renouvelable en intelligence â€“ pour reprendre lâ€™expression trÃ¨s parlante du CEO de Mistral Arthur Mensch â€“, mais aussi en mobilitÃ© avec lâ€™essor des vÃ©hicules Ã©lectriques, et en molÃ©cules vertes pour remplacer les molÃ©cules fossiles qui reprÃ©sentent encore 80% de notre mix Ã©nergÃ©tique. Lâ€™Ã©lectricitÃ© peut Ãªtre transformÃ©e en hydrogÃ¨ne pour remplacer le charbon et le gaz dans lâ€™industrie sidÃ©rurgique, en e-SAF (Sustainable Aviation Fuels) pour remplacer le kÃ©rosÃ¨ne fossile dans lâ€™aviation, ou encore en e-MÃ©thanol ou e-Ammoniac pour le transport maritime. Lâ€™Ã©lectricitÃ© va Ãªtre au cÅ“ur de tout. Et certains disent quâ€™il faudrait arrÃªter le dÃ©veloppement des EnRÂ ? Ce serait un pari extrÃªmement aventureux, dâ€™autant que lâ€™on voit bien que les nouveaux EPR mettront du temps Ã sortir de terre. Â Â

PSÂ : Reste quâ€™actuellement, nous avons trop dâ€™Ã©lectricitÃ© en Europe avec une multiplication des pÃ©riodes de prix nÃ©gatifs dÃ¨s le printemps venu. Cet argument des contempteurs des EnR ne tient pasÂ ?

AHÂ : Les prix nÃ©gatifs sont au moins autant le reflet dâ€™un manque dâ€™exploitation des gisements de flexibilitÃ©, que de la situation actuelle de surcapacitÃ©. Je me rÃ©pÃ¨te, il serait particuliÃ¨rement risquÃ© de mettre le pied sur le frein. Mieux voir avoir des excÃ©dents temporaires quâ€™une pÃ©nurie future. Nous avons payÃ© pour voir lors de la crise Ã©nergÃ©tique de 2022-2023 . Au contraire, lâ€™Ã©conomie franÃ§aise sâ€™oriente avec force vers lâ€™Ã©lectrification. Nous allons vers une grande transition, Ã lâ€™instar du plan Messmer dans les annÃ©es 70 avec le nuclÃ©aire. Nous allons y arriver.

Â«Â La France a la capacitÃ© de devenir le leader europÃ©en de lâ€™Ã©lectrificationÂ Â»

PSÂ : Le pessimisme est dâ€™humeur, lâ€™optimisme est de volontÃ© disait le philosophe Alain. Vous semblez avoir lâ€™optimisme et la volontÃ© dâ€™y croire malgrÃ© le contexte ambiant marquÃ© par des antagonismes politiques.

AHÂ : Oui, nous sommes optimistes. Vous savez, nous Verso Energy, faisons partie de lâ€™Ã©quipe de France de lâ€™Ã©lectrification, et le seul atout de la France aujourdâ€™hui face aux pÃ©nuries et aux risques gÃ©opolitiques, câ€™est lâ€™Ã©lectrification Ã marche forcÃ©e. On ne peut pas tout arrÃªter maintenant en disant quâ€™avec 14 EPR tout ira bien. Câ€™est un leurre. Il serait dâ€™ailleurs irresponsable de mettre un frein Ã quelque filiÃ¨re Ã©lectrique que ce soit, le nuclÃ©aire, le solaire, lâ€™Ã©olien, le stockage ou les systÃ¨mes de flexibilitÃ©. Quant aux antagonismes politiques, je pense honnÃªtement que le sujet de lâ€™Ã©lectrification est dÃ©sormais transpartisan. Lâ€™Ã©lectricitÃ© est devenue essentielle, elle est au cÅ“ur des enjeux de lâ€™Ã©conomie et de la souverainetÃ© du pays. La plupart des partis lâ€™ont intÃ©grÃ©e.

PSÂ : Les EnR ne sont donc plus un truc dâ€™Ã©colosÂ ?Â Â Â Â Â Â

AHÂ : Les EnR ont souvent Ã©tÃ© instrumentalisÃ©es et associÃ©es Ã lâ€™Ã©cologie politique, ce qui leur a portÃ© prÃ©judice par le passÃ© – dans des dÃ©bats par ailleurs souvent consternants. Aujourdâ€™hui, si les Chinois installent plus de 600 GW de solaire par an, ce nâ€™est pas par conviction Ã©colo. Les EnR ont gagnÃ© la partie, elles sont devenues compÃ©titives et sont une chance dans la course Ã lâ€™Ã©lectrification que se livrent les principales Ã©conomies du globe. En 2025, la croissance mondiale de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© dans le monde a Ã©tÃ© intÃ©gralement satisfaite par le dÃ©ploiement des nouvelles capacitÃ©s renouvelables. Certes, en France la filiÃ¨re a connu des jours meilleurs, mais elle a su se relever de difficultÃ©s autrement plus ardues. Au-delÃ des dÃ©fis conjoncturels du moment, les perspectives pour la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© nâ€™ont jamais Ã©tÃ© aussi solides. Certains scÃ©narios de RTE qui Ã©taient considÃ©rÃ©s optimistes par certains, apparaissent dÃ©sormais comme rÃ©alistesÂ : la crise du dÃ©troit dâ€™Ormuz a dopÃ© lâ€™adoption des vÃ©hicules Ã©lectriques, les canicules accÃ©lÃ¨rent les ventes de PAC rÃ©versibles et de climatiseursâ€¦ Face Ã ces dÃ©fis multiples, notre pays aura besoin des EnR. Et si les bonnes dÃ©cisions sont prises aujourdâ€™hui, la France a tous les atouts pour devenir le leader europÃ©en de lâ€™Ã©lectrification.

Â«Â Il faut Ãªtre lucide sur le fait que les appels dâ€™offres ne seront pas Ã©ternels Â»

PSÂ : Du cÃ´tÃ© de Verso Energy, oÃ¹ en est votre activitÃ© solaireÂ ?

AHÂ : Nous disposons dâ€™un parc de centrales solaires au sol en opÃ©rations ou en construction totalisant une puissance cumulÃ©e de prÃ¨s de 100 MW et nous accÃ©lÃ©rons sur le stockage avec la mise en service dâ€™une centrale hybride fin juillet. Nous poursuivons notre dÃ©veloppement – cela dit les incertitudes sur le cadre rÃ©glementaire nous interpellent. Il faut Ãªtre lucide sur le fait que les appels dâ€™offres ne seront pas Ã©ternels, mais lâ€™absence de visibilitÃ© actuelle est trÃ¨s dommageable. Il revient Ã lâ€™Etat de jouer son rÃ´le en fixant un cadre clair, ce qui nâ€™est pas nÃ©cessairement synonyme de coÃ»ts pour les finances publiques. Pour lâ€™heure, le calendrier des appels dâ€™offres sâ€™arrÃªte cet Ã©tÃ©, mÃªme si la ministre dÃ©lÃ©guÃ©e Maud BrÃ©geon vient de faire des promesses pour cet automne et pour dÃ©but dâ€™annÃ©e 2027. Nous verrons bien mais une chose est sÃ»re, cela ne remet en rien en cause nos convictions sur lâ€™avenir des EnR ni notre ambition. Nous sommes une entreprise intÃ©grÃ©e de lâ€™Ã©lectron jusquâ€™Ã la molÃ©culeÂ : nos coÃ»ts de production dâ€™hydrogÃ¨ne et dâ€™e-SAF dÃ©pendent Ã 70% du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© – et nos futures usines en consommeront beaucoup, offrant un dÃ©bouchÃ© naturel Ã nos projets EnR. Â Â Â

PSÂ : Justement, oÃ¹ en sont vos projets de fabrication dâ€™hydrogÃ¨ne et dâ€™e-SAF via lâ€™Ã©lectricitÃ© verteÂ ?

AHÂ : CarlHYng, notre premiÃ¨re usine implantÃ©e Ã Carling en Moselle, devrait entrer en construction au premier trimestre 2027 pour un investissement de lâ€™ordre de 130 millions dâ€™euros. Nous avons signÃ© un contrat ferme de long terme (10 ans) pour fournir de lâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable au sidÃ©rurgiste allemand SHS, un client trÃ¨s solide dont lâ€™histoire remonte au XVIÃ¨me siÃ¨cle mais nâ€™en fait pas moins partie des pionniers ouvrant la voie Ã la production dâ€™acier vert Ã grande Ã©chelle. A notre connaissance, ce contrat dâ€™offtake est une premiÃ¨re en Europe. Une telle usine comporte des Ã©lectrolyseurs qui produisent de lâ€™hydrogÃ¨ne, mais sont aussi des leviers de flexibilitÃ©, car ils sont pilotables et peuvent notamment sâ€™effacer pendant les pÃ©riodes de pointe.

Â«Â Quand je vous dis que nous allons avoir besoin dâ€™Ã©lectricitÃ© verte Ã lâ€™avenirâ€¦Â Â»

PSÂ : Quid de la production dâ€™e-SAFÂ ? Â Â Â Â Â Â Â

AHÂ : Sâ€™agissant du carburant de synthÃ¨se Ã destination de lâ€™aÃ©ronautique, nous portons leÂ projetÂ DEZiRÂ (DÃ©carbonation en Seine-Eure et sur la Zone industrielle de Rouen) en Normandie dont la mise en service est prÃ©vue en 2030 pour un investissement de 1,5 milliards dâ€™euros. Lâ€™ingÃ©nierie a Ã©tÃ© confiÃ©e au groupe Technip Energies, qui a Ã©galement pris une participation dans le projet. Cette premiÃ¨re usine constitue un standard que nous aurons vocation Ã rÃ©pliquer sur trois autres projets similaires en France, ce qui sera un facteur important de baisse des coÃ»ts. Chacune de ces usines consommera un volume de 3 TWh par an. Â Quand je vous dis que nous allons avoir besoin dâ€™Ã©lectricitÃ© verte Ã lâ€™avenirâ€¦

PSÂ : Un dernier mot de votre dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯que dâ€™Outarville dont vous venez de prÃ©senter le bilan dâ€™exploitation de la premiÃ¨re annÃ©eÂ ?

AHÂ : Un an aprÃ¨s la mise en service de notre centrale agrivoltaÃ¯que pilote (600 kWc) Â«Â PÃ©pite de BeauceÂ Â» Ã Outarville, nous avons rÃ©cemment pu partager les premiers retours dâ€™expÃ©rience de cette installation expÃ©rimentale sur trackers. RÃ©sultat sans appelÂ : les cultures, lâ€™orge en lâ€™occurrence, poussent aussi bien sous les panneaux quâ€™en plein champ, accusant simplement un dÃ©calage de maturitÃ© de deux semaines. Point important, sous la canicule actuelle, les cultures souffrent beaucoup moins avec des tempÃ©ratures qui peuvent Ãªtre infÃ©rieures de 6Â°C sous les panneaux. Quand on ajoute les autres bÃ©nÃ©fices constatÃ©s – protection contre la grÃªle et le gel, rÃ©duction des besoins dâ€™irrigation – ce retour dâ€™expÃ©rience se rÃ©vÃ¨le trÃ¨s positif. Nous allons tester avec dâ€™autres cultures et diffÃ©rents modes de pilotage des trackers pour monter en compÃ©tence. De quoi optimiser notre pipeline agrivoltaÃ¯que en dÃ©veloppementÂ ! Â Â Â Â Â