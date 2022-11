Forte croissance de la demande pour les panneaux solaires – la France rattrape son retard ?

Les installations de panneaux solaires en autoconsommation chez les particuliers sont en forte croissance. En témoigne l’évolution du nombre de demandes que l’entreprise Hello Watt reçoit chaque mois qui a été multipliée par 6 entre décembre 2021 et septembre 2022, les particuliers anticipant de fortes hausses du prix de l’électricité dans les années à venir.

Et Hello Watt n’est pas un cas isolé : Enedis comptabilise 60 000 nouvelles installations en 2022, ce qui porte le total à 207 000 autoconsommateurs, contre 3 000 en 2015. Mais la France est encore largement en retard par rapport à ses voisins européens. En 2020, l’Allemagne comptait déjà 1,6 millions de foyers équipés, le Royaume-Uni 850 000 et l’Italie 630 000. Même la Belgique totalisait beaucoup plus d’installations que la France, avec 480 000 autoconsommateurs.

Pour accélérer les installations solaires en autoconsommation en France et rattraper le retard par rapport à nos voisins en cette période de crise énergétique, Hello Watt avait formulé 5 propositions sur le solaire dans ses 12 propositions pour faire face à la crise énergétique :

Faire bénéficier le solaire photovoltaïque du dispositif Ma Prime Rénov’, ce qui permettra d’augmenter les aides pour les plus précaires. Aujourd’hui seuls les ménages aisés installent du photovoltaïque. Augmenter la prime à l’autoconsommation individuelle, bien plus basse (10% du montant total en moyenne) que celles associées à la rénovation énergétique, et verser la prime dès la fin du chantier et non à la date du 1er anniversaire. Alléger et simplifier les démarches administratives en mairie et avec les ABF (Architectes des Bâtiments de France), qui ajoutent des délais, des incertitudes et des coûts. Appliquer un taux unique de TVA à 5,5% sur les projets solaires contre 10% et 20% aujourd’hui selon la taille de l’installation. Permettre le financement des installations solaires par l’éco-PTZ, et le rendre réellement accessible aux particuliers, notamment modestes, pour le solaire comme pour la rénovation énergétique. Nous constatons aujourd’hui de nombreux refus de la part des banques et une faible mise en avant de ce produit pour cause de rentabilité insuffisante pour ces banques.

Suite à la demande de nombreux particuliers, Hello Watt a développé une nouvelle fonctionnalité sur l’application Hello Watt qui permet à tous les particuliers équipés de panneaux solaires de suivre la revente de leur énergie solaire directement sur l’application. On le rappelle : les installations de panneaux solaires en autoconsommation peuvent être particulièrement rentables ! Le niveau d’ensoleillement, la surface disponible et tous les autres critères n’auront d’impact que sur la durée de retour sur investissement.