Un nouveau rapport annonce que le monde dispose d’un Ã©norme potentiel inexploitÃ© en matiÃ¨re d’EnR

Lors de la COP27, le DG de l’IRENA appelle les dirigeants mondiaux à combler le déficit de déploiement des énergies renouvelables. Chiffres à l’appui!

Les énergies renouvelables constituent l’épine dorsale de la transition énergétique et une solution viable pour le climat. Pourtant, sur les 183 Parties à l’Accord de Paris prévoyant des composantes d’énergie renouvelable dans leurs engagements déterminés au niveau national (CDN), seules 143 ont des objectifs quantifiés, la grande majorité d’entre eux étant axés sur le secteur de l’électricité. Et seuls 12 pays se sont engagés à respecter un pourcentage d’énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique global.

Le niveau collectif d’ambition en matière de transition énergétique est insuffisant

Renewable Energy Targets in 2022: A Guide to Design, publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, évalue le niveau d’ambition en matière d’énergies renouvelables dans les engagements nationaux sur le climat et compare les objectifs au regard de l’objectif climatique mondial de limiter l’augmentation des températures à 1,5 °C. Ce rapport montre clairement que le niveau collectif d’ambition en matière de transition énergétique est insuffisant, malgré le Pacte de Glasgow pour le climat qui vise à améliorer les objectifs pour 2030 dans les engagements nationaux. Le directeur général de l’IRENA, Francesco La Camera, a déclaré : « À l’heure où nous avons désespérément besoin d’une mise en œuvre rapide, j’appelle les dirigeants du monde entier à combler de toute urgence le déficit de déploiement des énergies renouvelables en faveur de la résilience, de la sécurité énergétique et des économies inclusives. Le rapport de l’IRENA est un avertissement adressé à la communauté internationale, lui signalant que si les énergies renouvelables offrent une solution climatique facilement réalisable, elles nécessitent une action immédiate. Les engagements en matière de climat doivent être plus ambitieux si l’on veut libérer tout le potentiel inexploité des énergies renouvelables. »

« Nous devons passer des promesses aux solutions concrètes »

« Il y a une véritable urgence. Malgré certains progrès, la transition énergétique est loin d’être sur la bonne voie », a-t-il ajouté. « Tout manque d’action à court terme réduira encore les chances de maintenir l’objectif d’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C. Sous le slogan de la COP27 « Together for implementation » (Tous unis dans l’action), nous devons passer des promesses aux solutions concrètes en faveur des personnes et des communautés sur le terrain. » Les Perspectives pour les transitions énergétiques mondiales de l’IRENA estiment que la moitié de l’énergie consommée en 2050 proviendra de l’électricité. Quatre-vingt-dix pour cent de l’ensemble de la décarbonisation fera appel aux énergies renouvelables, à travers la fourniture directe d’électricité à faible coût, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’électrification, la bioénergie durable et l’hydrogène vert. Cependant, la réalisation de l’objectif climatique à l’horizon 2050 dépend de la mise en œuvre de mesures suffisantes d’ici à 2030.

La capacité renouvelable ciblée d’ici 2030 devrait être doublée

La nouvelle analyse de l’IRENA révèle que d’ici 2030, les pays visent à atteindre 5,4 TW de capacité renouvelable installée. Cela ne représenterait que la moitié des 10,8 TW de capacité installée nécessaires selon le Scénario à 1,5 °C de l’IRENA. Pour atteindre des émissions nettes nulles, la capacité renouvelable ciblée d’ici 2030 devrait être doublée par rapport au niveau d’ambition des objectifs actuels. Or, ceci est facilement réalisable aujourd’hui, dans la mesure où, selon le rapport de l’IRENA, les objectifs actuels en matière d’énergie renouvelable sont inférieurs aux niveaux de déploiement récents. Pour atteindre les objectifs actuels d’ici 2030, les pays ont besoin de 2,3 TW de capacité supplémentaire, soit l’équivalent d’un ajout annuel moyen de 259 gigawatts (GW) sur les neuf prochaines années. Ce chiffre est inférieur à la capacité installée réelle ajoutée au cours des deux dernières années, puisqu’en 2020 et 2021, malgré les difficultés liées à la pandémie et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui en ont résulté, près de 261 GW ont été ajoutés chaque année dans le monde.

L’Asie représente la moitié de la capacité mondiale ciblée

Par ailleurs, l’énergie renouvelable ciblée d’ici 2030 reste concentrée dans seulement quelques régions du monde. L’Asie représente la moitié de la capacité mondiale ciblée, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. En comparaison, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord totalisent à peine 3 % des objectifs de déploiement mondiaux à l’horizon 2030, malgré le fort potentiel de la région. L’Afrique subsaharienne, quant à elle, ne compte que pour un peu plus de 2 % dans le total mondial ciblé d’ici à 2030. Les pays ciblant le niveau de déploiement le plus élevé font tous partie du G20, et représentent près de 90 % de l’objectif mondial agrégé. Bien que par le passé, ils ne représentent qu’une faible part du déploiement des énergies renouvelables, les objectifs agrégés des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID) permettraient de doubler leur capacité actuelle en matière d’énergies renouvelables.

NB : L’analyse de l’IRENA s’appuie sur la récente publication d’ONU Climat Rapport de synthèse NDC 2022, qui montre que les plans climatiques restent insuffisants pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C d’ici la fin du siècle.

www.irena.org/Publications/2022/Nov/Renewable-energy-targets-in-2022