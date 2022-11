France PV Industrie : un projet industriel photovoltaÃ¯que ambitieux pour dÃ©velopper la souverainetÃ© franÃ§aise

Acteurs incontournables du solaire français, l’industriel Voltec Solar et l’Institut IPVF s’allient pour donner naissance à une nouvelle filière industrielle souveraine pour la transition écologique. Nom de code du projet : « France PV Industrie ». Cette initiative a l’ambition de bâtir une giga-usine de panneaux solaires basée sur une technologie disruptive, avec un double objectif : produire localement des panneaux solaires plus efficaces et faire naître une industrie soutenable et durable, en s’appuyant sur un marché en forte croissance et sur une technologie de rupture.

France 2030 attend des projets ambitieux qui contribueront à accroître le rayonnement industriel et technologique français. Dans ce cadre, le photovoltaïque doit devenir l’une de ces grandes filières industrielles nationales.

Une technologie de rupture : le Tandem 4T Pérovskite/Silicium avec un rendement attendu de 30%

C’est l’objectif affiché par le projet France PV Industrie, qui, pour réussir face à la compétition mondiale, tout en adressant les problématiques de consommation de ressources naturelles et de circularité, propose de mettre en œuvre une technologie de rupture : le Tandem 4T Pérovskite/Silicium. « C’est une révolution technologique qui se prépare ! Cette technologie a la capacité d’atteindre un rendement de conversion photovoltaïque de 30% au niveau du module photovoltaïque contre 23% pour les meilleurs rendements affichés actuellement par les technologies silicium. Elle permet par ailleurs de réduire la consommation d’énergie et de matière nécessaires à la fabrication et de valoriser les matériaux issus du recyclage. » affirme Roch Drozdowski-Strehl, directeur général de l’IPVF. Le laboratoire IPVF travaille depuis sa création en 2014 sur ces technologies qui ont récemment atteint un niveau de maturité suffisant pour lancer leur industrialisation à grande échelle.

Un objectif de 5GW de capacité de fabrication à horizon 2030

La commercialisation des premiers produits sera faite dès 2025. Le projet passera par une phase de ligne pilote dès 2023 puis par un démonstrateur industriel de 200MW. Cette première ligne sera rapidement étendue pour atteindre une capacité de 1GW, avec un objectif de 5GW de capacité de fabrication à horizon 2030. « La technologie Tandem sera la technologie photovoltaïque dominante de la prochaine décennie. Elle est de nature à bouleverser la donne concurrentielle et grâce à l’IPVF, la France est aujourd’hui en avance. Le déploiement industriel se veut ambitieux, c’est une des conditions de la réussite dans le photovoltaïque. » assure Lucas Weiss, directeur général de Voltec Solar. Le projet a fait l’objet d’un dépôt de dossier dans les Appels à Projets de l’ADEME dans le cadre de France 2030. Fondé sur la coopération entre la Recherche et l’Industrie, le projet France PV Industrie a été construit pour répondre aux enjeux de la réindustrialisation et de la transition énergétique. « C’est un projet emblématique pour notre pays, pour assurer la création d’emplois et de valeur locale, dans une dynamique positive que nous partageons » concluent conjointement Roch Drozdowski-Strehl et Lucas Weiss.